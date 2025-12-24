Châu Âu phản đối tham vọng của Mỹ liên quan Greenland, khẳng định ủng hộ chủ quyền Đan Mạch

Các nhà lãnh đạo châu Âu đã đồng loạt bày tỏ quan ngại và phản ứng cứng rắn trước việc Mỹ gia tăng sự quan tâm đối với Greenland – vùng lãnh thổ tự trị thuộc Vương quốc Đan Mạch – sau khi Washington bổ nhiệm Thống đốc bang Louisiana Jeff Landry làm đặc phái viên Mỹ về Greenland, đồng thời một lần nữa nhắc lại ý tưởng mở rộng ảnh hưởng tại hòn đảo có vị trí chiến lược này.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã công khai ủng hộ việc Greenland trở thành một phần của Hoa Kỳ. Ảnh: RTE

Gần một năm sau khi lần đầu công khai đề cập khả năng sáp nhập Greenland với lý do bảo vệ an ninh quốc gia, Tổng thống Mỹ Donald Trump tiếp tục nhấn mạnh tham vọng đó thông qua quyết định bổ nhiệm ông Jeff Landry. Theo Nhà Trắng, nhiệm vụ của đặc phái viên Mỹ là thúc đẩy tiến trình “tích hợp Greenland vào Mỹ”, trong bối cảnh Washington đánh giá khu vực Bắc Cực ngày càng giữ vai trò then chốt về an ninh, tài nguyên và các tuyến hàng hải mới.

Tổng thống Mỹ Donald Trump quyết định bổ nhiệm ông Jeff Landry làm đặc phái viên Mỹ về Greenland. Ảnh: RTE

Những động thái mới từ phía Mỹ nhanh chóng thu hút sự chú ý và được các nguyên thủ, lãnh đạo chính phủ châu Âu tiếp nhận một cách thận trọng. Nhiều quốc gia thành viên Liên minh châu Âu (EU) coi đây là biểu hiện rõ nét của tham vọng mở rộng ảnh hưởng đối với một lãnh thổ tự trị, đồng thời tiềm ẩn nguy cơ thách thức trật tự quốc tế dựa trên luật lệ.

Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen. Ảnh: Euronews

Trong phản ứng chính thức, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen nhấn mạnh rằng toàn vẹn lãnh thổ và chủ quyền quốc gia là những nguyên tắc nền tảng của luật pháp quốc tế. Bà khẳng định EU sẵn sàng hợp tác với các đối tác nhằm bảo đảm an ninh và ổn định tại Bắc Cực, song sẽ không chấp nhận bất kỳ hành động nào xâm phạm chủ quyền của các quốc gia thành viên.

Cùng quan điểm, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Bộ trưởng Bộ châu Âu và Ngoại giao Jean-Noël Barrot tái khẳng định sự ủng hộ đối với toàn vẹn lãnh thổ của Đan Mạch. Ông Macron nhấn mạnh Greenland thuộc về người dân Greenland, trong khi Đan Mạch là quốc gia bảo trợ hợp pháp, đồng thời kêu gọi châu Âu thể hiện sự đoàn kết và tiếng nói thống nhất trước những thách thức liên quan đến chủ quyền lãnh thổ.

Ở các nước thành viên khác, Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sánchez và Thủ tướng Đức Olaf Scholz cũng bày tỏ “sự đoàn kết hoàn toàn” với Đan Mạch và Greenland. Hai nhà lãnh đạo nhấn mạnh rằng tôn trọng chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ là nguyên tắc cốt lõi trong quan hệ quốc tế, đồng thời là giá trị mà Liên minh châu Âu kiên quyết bảo vệ.

Trong khi đó lãnh đạo Đan Mạch và Greenland đã phản ứng mạnh mẽ trước những tuyên bố và động thái từ Washington. Chính quyền Greenland khẳng định hòn đảo này “thuộc về người dân Greenland” và bác bỏ mọi nỗ lực gây sức ép nhằm thay đổi hiện trạng. Thủ tướng Greenland Jens-Frederik Nielsen gọi các ý tưởng kiểm soát hoặc sáp nhập Greenland từ bên ngoài là “không thể chấp nhận”.

Vân Bình

Nguồn: Euronews