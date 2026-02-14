Lãnh đạo Đan Mạch, Greenland gặp Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio tại Munich

Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen vừa cho biết bà và Thủ hiến Greenland Jens-Frederik Nielsen đã có cuộc gặp mang tính xây dựng với Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio bên lề Hội nghị an ninh Munich, liên quan đến vùng lãnh thổ bán tự trị thuộc Đan Mạch này.

Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen và Thủ hiến Greenland Jens-Frederik Nielsen gặp Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio bên lề Hội nghị an ninh Munich. Ảnh: nyheder.tv2.dk.

Động thái của Tổng thống Mỹ Donald Trump trong những tháng gần đây đã làm gia tăng căng thẳng nghiêm trọng trong nội bộ liên minh phòng thủ NATO, mà cả Đan Mạch và Mỹ đều là thành viên. Ngày 28/1, Mỹ, Đan Mạch và lãnh đạo Greenland đã khởi động các cuộc đàm phán nhằm tìm giải pháp cho cuộc khủng hoảng ngoại giao hiện nay.

Trên mạng xã hội X, Thủ tướng Frederiksen viết: “Cuộc trao đổi mang tính xây dựng với Ngoại trưởng Marco Rubio cùng ông Jens-Frederik Nielsen tại Hội nghị An ninh Munich. Công việc sẽ tiếp tục theo thỏa thuận trong khuôn khổ nhóm công tác cấp cao”.

Thủ hiến Greenland Jens-Frederik Nielsen cũng cho biết trên Instagram rằng các lợi ích của Greenland “một lần nữa được nhấn mạnh rõ ràng” trong cuộc gặp. Ông nói: “Các bên nhấn mạnh rằng đối thoại là hướng đi đúng đắn”.

Trước đó, ông Nielsen từng khẳng định rằng nếu người dân Greenland buộc phải lựa chọn giữa Mỹ và Denmark, họ sẽ chọn Đan Mạch.

Tổng thống Mỹ Donald Trump nhiều lần viện dẫn các quan ngại an ninh quốc gia khi đề cập đến việc Mỹ kiểm soát Greenland. Ảnh: Adventureconsultants.

Tổng thống Mỹ Donald Trump nhiều lần viện dẫn các quan ngại an ninh quốc gia khi đề cập đến việc Mỹ kiểm soát Greenland. Trong tuần này, NATO thông báo khởi động một sứ mệnh nhằm tăng cường hiện diện tại khu vực Bắc Cực, như một phần trong nỗ lực giảm căng thẳng.

Phát biểu với phóng viên tại Nhà Trắng ngày 13/2, Tổng thống Mỹ Donald Trump nói: “Tôi nghĩ Greenland sẽ muốn chúng tôi, nhưng chúng tôi có quan hệ rất tốt với châu Âu. Chúng ta sẽ xem mọi việc diễn biến thế nào. Hiện chúng tôi đang đàm phán về Greenland.”

Thanh Vân

