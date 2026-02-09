Làng nghề bánh đa tất bật vào vụ tết

Những ngày cận Tết Nguyên đán, làng nghề làm bánh đa truyền thống Đắc Châu (hay còn gọi làng Chòm), phường Đông Tiến, trở nên rộn ràng. Với người dân nơi đây, nghề làm bánh đa không chỉ là kế sinh nhai mà còn là niềm tự hào để họ gìn giữ và tiếp nối những giá trị truyền thống mà ông cha để lại.

Người dân làng nghề bánh đa truyền thống Đắc Châu phơi bánh đa phục vụ thị trường tết.

Những ngày này, dọc các tuyến đường làng, ngõ xóm, sân nhà hay trên triền đê ở làng nghề làm bánh đa truyền thống Đắc Châu, những phên bánh được người dân phơi đều tăm tắp, tạo nên khung cảnh lao động vừa bình dị vừa nhộn nhịp. Nghề làm bánh đa truyền thống đã và đang được người dân nơi đây gìn giữ, trao truyền qua bao thế hệ. Sức hút của bánh đa đến từ hương vị đặc trưng, kết tinh từ những bí quyết được lưu giữ qua nhiều đời. Theo các bậc cao niên, để làm ra được chiếc bánh thơm, ngon, dẻo dai và giữ nguyên hình dáng thì đòi hỏi người thợ phải tỉ mỉ, cẩn thận trong từng công đoạn. Từ việc chọn nguyên liệu làm bánh là gạo Q5, sau đó ngâm gạo vào nước trong khoảng 30 phút, vớt ra rồi xay thành bột gạo nước. Tiếp theo, tráng bánh cũng là một trong những khâu rất quan trọng, yêu cầu người thợ phải nhanh tay, nhanh mắt và khéo léo để cho bột được dàn trải đều giúp bánh có độ dày vừa phải, khi lấy bánh trải ra phên không bị vỡ hoặc méo mó.

Cùng với việc chọn nguyên liệu, tráng bánh thì việc phơi bánh cũng vô cùng quan trọng, đảm bảo chất lượng của sản phẩm. Tùy vào điều kiện thời tiết, bánh sẽ được người thợ phơi trong thời gian khác nhau, cụ thể với trời nắng to thì mỗi chiếc bánh chỉ cần phơi trong khoảng 4 - 5 tiếng, còn trời âm u hơn đòi hỏi thời gian phơi lâu hơn, khoảng 7 - 8 tiếng. Trong quá trình phơi bánh, mọi người thường xuyên theo dõi để bánh không bị giòn quá mức, dễ vỡ. Mặc dù những năm gần đây công nghệ sấy bánh được áp dụng nhưng người dân vẫn ưu tiên theo phương pháp phơi thủ công và chỉ sử dụng máy sấy khi thời tiết mưa, ẩm...

Làng nghề làm bánh đa truyền thống Đắc Châu sản xuất quanh năm, song trong dịp Tết Nguyên đán, số lượng tăng lên đáng kể. Đến làng nghề vào thời điểm này, dễ dàng chứng kiến các hộ đều tất bật với các công đoạn làm bánh, phơi bánh, nướng bánh, đóng gói để đáp ứng nhu cầu thị trường trong và ngoài tỉnh. Hơn 20 năm gắn bó với nghề, chị Phùng Thị Thu, chủ cơ sở sản xuất Quang Thu, cho biết: “Ngày thường gia đình tôi làm khoảng 700 - 800 bánh/ngày, nhưng những ngày tết sản lượng tăng lên khoảng 1.100 bánh/ngày, cũng không đủ sản phẩm để đáp ứng nhu cầu của thị trường. Với đơn hàng tăng đáng kể, để kịp giao bánh, mỗi ngày vợ chồng tôi bắt đầu công việc lúc 3h sáng và kết thúc trước 12h”.

Không khí tất bật cũng diễn ra ở nhiều hộ dân khác trong làng nghề làm bánh đa truyền thống Đắc Châu. Vụ tết năm nay, đơn đặt hàng của gia đình anh Đỗ Như Sức cũng tăng đáng kể. Anh Sức chia sẻ: “Người dân nơi đây làm nghề luôn đặt chữ tâm lên hàng đầu, chính chất lượng của sản phẩm mà nhiều khách hàng tự tìm đến để lấy hàng hoặc gửi số điện thoại để chúng tôi sẽ gửi bánh đa đến tận nơi, rất tiện lợi. Nếu chăm chỉ làm việc, sau khi trừ chi phí, vợ chồng cũng có thu nhập khoảng 15 - 20 triệu đồng/tháng”.

Với người dân làng Đắc Châu, nghề làm bánh đa không chỉ mang lại thu nhập mà còn là niềm tự hào, cách để họ gìn giữ và tiếp nối những giá trị truyền thống mà ông cha trao truyền lại qua bao thế hệ. Hiện nay, ngoài làm bánh đa truyền thống, người dân nơi đây còn sản xuất thêm nhiều loại bánh đặc biệt như bánh đa gấc, bánh đa nhiều vừng nhằm đáp ứng nhu cầu thị trường đa dạng của người tiêu thụ.

Từ một nghề mà nhiều người coi là nghề phụ, những năm qua, được sự quan tâm của các cấp chính quyền trong việc tạo điều kiện cho các hộ vay vốn, mở rộng quy mô sản xuất và không ngừng nâng cao về chất lượng sản phẩm, bánh đa làng Chòm đã khẳng định thương hiệu trên thị trường, được người tiêu dùng trong và ngoài tỉnh đánh giá cao. Hiện nay, toàn phường có 200 hộ trực tiếp làm nghề, tạo việc làm cho hàng trăm lao động với mức thu nhập trên 8 triệu đồng/người/tháng...

Tự hào về nghề truyền thống của ông cha, người dân Đắc Châu vẫn hàng ngày cần mẫn giữ lửa nghề truyền thống của ông cha để bánh đa không chỉ là món ăn dân dã mà còn là hương vị của quê hương, là công sức của bao thế hệ đã dày công vun đắp còn mãi với thời gian.

Bài và ảnh: Trung Hiếu