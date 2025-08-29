Kỷ niệm Ngày Quốc khánh 2/9, Viettel ra mắt gói combo 5G29

Hướng tới kỷ niệm Ngày Quốc khánh 2/9, Viettel ra mắt gói 5G29 - Giải pháp kết nối tối ưu với chi phí chỉ 29.000 đồng, mang đến cho khách hàng sự lựa chọn phù hợp kinh tế, đáp ứng nhu cầu sử dụng dữ liệu tốc độ cao trong dịp đại lễ.

Với 29.000 đ, khách hàng nhận được 12GB data trong 3 ngày (4 GB/ngày), 80 phút thoại nội & ngoại mạng và 80 SMS cùng quyền truy cập ưu đãi vào TV360, nơi hội tụ gần 160 kênh truyền hình, phim chiếu rạp, nội dung lịch sử và các giải thể thao. Trong không khí tưng bừng của ngày Quốc khánh (từ 19/8 đến 2/9), Viettel tăng gấp đôi data cho gói – lên 24GB trong 3 ngày (8 GB/ngày), giúp khách hàng thoải mái livestream, đăng story hay gọi video call.

Chỉ cần nhắn: 5G29 gửi 191, khách hàng có thể bắt đầu khám phá gói combo với ưu đãi đặc biệt. Song song đó, Viettel cũng đang tăng cường trạm 5G dịp lễ tại các khu vực tập trung đông người như trung tâm thương mại, quảng trường để đảm bảo trải nghiệm luôn mượt.

Viettel tăng cường lắp trạm phục vụ Đại lễ.

Vừa qua, Viettel lắp mới 1.700 trạm phát sóng, mạng 5G Viettel sẽ phủ sóng toàn bộ các địa điểm diễu binh, diễu hành cũng như các sự kiện chào mừng ngày Quốc khánh, phục vụ nhu cầu liên lạc, truy cập mạng cho người dân trong suốt dịp đại lễ.

Đồng thời đây cũng là lần đầu tiên, AI được các kỹ sư Viettel sử dụng để dự đoán tương lai. Dựa vào các dữ liệu lịch trình sự kiện, lượng vé máy bay, phòng khách sạn, bài viết, lượt yêu thích trên mạng xã hội, các kỹ sư Viettel đã sử dụng các mô hình AI để dự đoán vị trí đông người nhất, thời điểm “hot”, hành vi di chuyển. Từ đó, tài nguyên mạng lưới sẽ được đảm bảo hợp lý.

Hệ thống X-Optimization (XO) kết hợp cùng AI giúp tối ưu chất lượng mạng theo hành vi khách hàng. Hệ thống liên tục quan sát mạng lưới và tự động thực hiện các tinh chỉnh gần như trong thời gian thực. Cứ 5 phút, AI sẽ tự động điều chỉnh vùng phủ sóng, hướng sóng đến đúng nơi có người dùng, giảm nhiễu cho các khu vực lân cận. Bên cạnh đó, khi các trạm phát sóng có dấu hiệu quá tải, hệ thống sẽ lập tức điều hướng bớt người dùng sang các trạm bên cạnh.

Quyết Thắng