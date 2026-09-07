Ký kết quy chế phối hợp giữa Viện Kiểm sát nhân dân với các ngành, tổ chức chính trị xã hội

Chiều 7/9, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh tổ chức hội nghị ký kết quy chế phối hợp với các sở, ngành, tổ chức chính trị xã hội nhằm thực hiện có hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm. Hội nghị được kết nối trực tuyến đến Viện Kiểm sát nhân dân các khu vực trên địa bàn tỉnh.

Lãnh đạo các đơn vị ký kết chương trình phối hợp

Tại hội nghị, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh đã ký kết quy chế phối hợp về tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm; giải quyết các vụ án xâm hại trẻ em và người vị thành niên với Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh, Toà án nhân dân tỉnh, Sở Y tế, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Tư pháp, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh và Tỉnh đoàn.

Lãnh đạo các đơn vị ký kết chương trình phối hợp.

Ký kết quy chế phối hợp giữa Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh với sở Công Thương, Thanh Tra tỉnh, Thuế tỉnh và Bảo hiểm xã hội tỉnh trong trao đổi, cung cấp thông tin tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, đề nghị khởi tố.

Ký kết quy chế phối hợp công tác giữa Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh với các trại giam của Bộ Công an đóng trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2026-2028.

Lãnh đạo các đơn vị ký kết chương trình phối hợp.

Việc ký kết quy chế phối hợp nhằm nâng cao trách nhiệm, tinh thần phối hợp của các sở, ngành, đơn vị, tổ chức chính trị xã hội trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao có liên quan đến các tin báo, tố giác tội phạm cũng như tăng cường trao đổi cung cấp thông tin, từ đó kịp thời phát hiện, xử lý các tin báo, tố giác tội phạm.

Đình Hà