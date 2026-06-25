Kỳ họp thứ Ba, HĐND phường Hạc Thành khóa II, nhiệm kỳ 2026-2031

Sáng 25/6, HĐND phường Hạc Thành khóa II, nhiệm kỳ 2026-2031 tổ chức Kỳ họp thứ Ba, xem xét, cho ý kiến vào báo cáo của UBND phường về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh và các vấn đề quan trọng khác thuộc thẩm quyền.

Toàn cảnh kỳ họp.

6 tháng đầu năm 2026, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Đảng ủy, HĐND, UBND phường Hạc Thành, tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh trên địa bàn phường tiếp tục đạt nhiều kết quả tích cực.

Nổi bật, kinh tế duy trì đà tăng trưởng với 14/48 chỉ tiêu vượt và 9/48 chỉ tiêu sớm đạt kế hoạch cả năm. Công tác quản lý, chỉnh trang đô thị được đẩy mạnh, hoàn thành nhiều dự án, hạng mục quan trọng, góp phần xây dựng diện mạo đô thị sáng - xanh - sạch - đẹp.

Công tác xây dựng chính quyền được quan tâm thực hiện. Phường đã tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 đảm bảo dân chủ, đúng luật, an toàn.

Việc sắp xếp, tinh gọn bộ máy tổ dân phố được triển khai quyết liệt, hiệu quả. Các hoạt động văn hóa - thể thao diễn ra sôi nổi; giáo dục mũi nhọn giữ vị trí đứng đầu toàn tỉnh, an sinh xã hội được chăm lo. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo.

Để hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2026, phường Hạc Thành sẽ tiếp tục tập trung nguồn lực thực hiện 17 chỉ tiêu còn lại trên các lĩnh vực cùng 9 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm đã đề ra.

Tại kỳ họp, HĐND phường đã xem xét, quyết định một số vấn đề thuộc thẩm quyền và thông qua một số dự thảo nghị quyết quan trọng.

Lê Phượng