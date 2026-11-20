Kịp thời cứu hộ tàu cá bị chìm tại bến Lạch Trường

Cán bộ chiến sĩ Đồn Biên phòng Hoằng Trường và lực lượng chức năng xã Hoằng Tiến vừa triển khai phương tiện cứu hộ thành công một tàu cá bị chìm khi neo đậu tại khu vực bến cá Lạch Trường, hạn chế tối đa thiệt hại cho ngư dân.

Cán bộ chiến sĩ Đồn Biên phòng Hoằng Trường hỗ trợ cứu hộ tàu bị sự cố.

Theo thông tin từ UBND xã Hoằng tiến, do tác động của thời tiết, sáng 19/11, tàu cá mang số hiệu TH-90589-TS, chiều dài 20m của ông Trương Đình Ánh, sinh năm 1990, trú tại thôn Giang Sơn, xã Hoằng Tiến đang neo đậu tại bến cá Lạch Trường thì bị đánh chìm.

Ngay khi tiếp nhận thông tin sự cố từ người dân và UBND xã Hoằng Tiến, Đồn Biên phòng Hoằng Trường (Bộ đội Biên phòng tỉnh Thanh Hóa) đã điều động 12 cán bộ, chiến sĩ cùng 2 máy bơm chuyên dụng cơ động phục vụ hỗ trợ cứu hộ.

Tại hiện trường, lực lượng Biên phòng phối hợp chặt chẽ với địa phương và chủ phương tiện triển khai các biện pháp tiêu thoát nước, ổn định trạng thái tàu và tổ chức cứu hộ.

Nhờ sự can thiệp kịp thời và phối hợp của các lực lượng chức năng, đến khoảng 11 giờ cùng ngày, công tác cứu hộ phương tiện cơ bản hoàn tất. Sự cố không gây thiệt hại về người; thiệt hại vật chất ban đầu ước tính khoảng 150 triệu đồng.

Lê Hòa