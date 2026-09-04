Kiện toàn, vận hành hoạt động các bản mới ở xã biên giới Yên Khương

Sau sắp xếp, các bản trên địa bàn xã biên giới Yên Khương cơ bản đi vào hoạt động ổn định, nhận được sự đồng thuận, thống nhất cao của cán bộ, đảng viên và Nhân dân.

Ban công tác mặt trận bản Bôn tuyên truyền, vận động người dân hiến đất mở rộng đường giao thông.

Thực hiện chủ trương sắp xếp thôn, bản, tổ dân phố, xã Yên Khương giữ nguyên trạng 2 bản: Yên Bình, Xắng Hằng và tổ chức sắp xếp 7 bản để thành lập mới 3 bản: Bôn, Mè Giàng, Tứ Chiềng. Từ 1/7, tổ chức bộ máy ở các bản mới thành lập đã được kiện toàn, đi vào vận hành. Theo đánh giá của UBND xã, việc sắp xếp được thực hiện theo đúng trình tự, công khai, dân chủ, bảo đảm phù hợp với đặc điểm dân cư, địa bàn sinh sống, phong tục tập quán và yêu cầu quản lý địa phương.

Đáng chú ý, Đảng ủy xã Yên Khương đã quan tâm bố trí đội ngũ người hoạt động bán chuyên trách đảm bảo về số lượng và chất lượng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Trong đó ưu tiên bố trí người có trình độ, kinh nghiệm, có uy tín cao trong Nhân dân, có năng lực vận động người dân và khả năng ứng dụng công nghệ thông tin. Trên cơ sở đó, xã đã bố trí 35 người hoạt động bán chuyên trách ở 5 bản, đảm bảo yêu cầu, giảm 10 người so với trước khi sắp xếp.

Sau kiện toàn, sắp xếp, Đảng ủy xã Yên Khương đã chỉ đạo, hướng dẫn cấp ủy, ban quản lý, ban công tác mặt trận các bản tập trung sửa đổi, ban hành nghị quyết, chương trình hành động, kế hoạch, giải pháp thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ được giao. Trong đó tập trung nâng cao chất lượng quản trị theo hướng gần dân, sát dân hơn, giải quyết công việc nhanh chóng, hiệu quả, đáp ứng tốt hơn yêu cầu phục vụ người dân. Đồng thời chủ động nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của đội ngũ người hoạt động không chuyên trách và Nhân dân, kịp thời giải quyết khó khăn, vướng mắc phát sinh, hoặc để báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét.

Bản Bôn được thành lập mới trên cơ sở sáp nhập toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của 3 bản cũ: Bôn, Chí Lý Nặm Đanh và bản Xã. Sau sắp xếp, bản Bôn đạt diện tích 2.174,75ha, quy mô dân số là 357 hộ với hơn 1.700 nhân khẩu, chủ yếu là đồng bào dân tộc Thái. Thực hiện nhiệm vụ trong bối cảnh dân số đông, địa bàn rộng hơn nhiều so với trước, cấp ủy, ban công tác mặt trận bản đã đổi mới phương thức quản trị nông thôn theo hướng gần dân để phục vụ tốt hơn.

Trưởng bản Bôn, ông Lương Văn Tiếp (SN 1981), cho biết: “Ngay sau khi được thành lập, đi vào hoạt động, chi bộ, ban công tác mặt trận bản Bôn đã tập trung sửa đổi và ban hành nghị quyết, chương trình hành động, kế hoạch, giải pháp thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ giai đoạn 2026-2030. Do khoảng cách địa lý giữa các khu dân cư xa, nên việc triển khai chủ trương của địa phương thường được thực hiện trên nhóm Zalo chung của bản, kết hợp họp toàn thể Nhân dân và tuyên truyền trên loa truyền thanh”.

Một trong những nhiệm vụ trước mắt của bản là tập trung vận động các hộ gia đình hiến đất để mở rộng tuyến đường giao thông nối bản với Quốc lộ 16. Theo chủ trương của xã Yên Khương, tuyến đường dài hơn 2km này sẽ được mở rộng từ 3m lên 4m để phục vụ tốt hơn nhu cầu phát triển của bản. Đến nay, hầu hết các hộ gia đình đã đồng tình ủng hộ hiến đất và tài sản trên đất, chỉ còn 2 hộ gia đình chưa đồng thuận. Công tác tuyên truyền, vận động vẫn đang được tiến hành.

Ông Lê Quang Tùng, Chủ tịch UBND xã Yên Khương cho biết: “Qua theo dõi, nắm bắt, đến thời điểm này tình hình tư tưởng cán bộ, đảng viên và Nhân dân ổn định, không phát sinh vấn đề phức tạp. Hoạt động của cấp ủy chi bộ, ban công tác mặt trận các bản sau sắp xếp có nhiều chuyển biến tích cực”.

Tuy nhiên, do mức thu nhập người dân còn chưa cao, trình độ dân trí chưa đồng đều, nhiều hộ dân còn chưa có điện thoại thông minh, hạ tầng viễn thông chưa đồng bộ, khoảng cách giữa các khu dân cư xa, trong khi hạ tầng giao thông còn hạn chế... nên công tác quản lý, điều hành ở bản còn gặp không ít khó khăn. Vì vậy, xã Yên Khương đang cần thêm sự quan tâm đầu tư hạ tầng của Nhà nước.

Bài và ảnh: Đồng Thành