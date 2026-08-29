Kiến tạo hệ sinh thái du lịch xứ Thanh hiện đại, giàu bản sắc

Đổi mới sản phẩm, nâng chất lượng dịch vụ và tăng cường liên kết đang trở thành những yêu cầu quan trọng để du lịch Thanh Hóa nâng sức cạnh tranh. Từ đó, từng bước hình thành hệ sinh thái du lịch hiện đại, trong đó bản sắc văn hóa và lợi thế tài nguyên là nền tảng tạo nên sự khác biệt.

Du khách chèo thuyền ngắm cảnh bên hồ Vua Lê tại Lamori Resort & Spa.

Một trong những hướng đi được kỳ vọng nâng tầm giá trị cho du lịch xứ Thanh là kết nối di sản với các sản phẩm nghỉ dưỡng, trải nghiệm chất lượng cao. Mới đây, Ban Quản lý di sản Thành Nhà Hồ và các di tích trọng điểm tỉnh Thanh Hóa đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác với đại diện khu nghỉ dưỡng Lamori Resort & Spa. Trong đó các bên cùng phối hợp phát huy giá trị di tích quốc gia đặc biệt Lam Kinh và phát triển các sản phẩm du lịch tại Lamori Resort & Spa.

Giám đốc Ban Quản lý di sản Thành Nhà Hồ và các di tích trọng điểm tỉnh Thanh Hóa, Nguyễn Bá Linh cho biết: "Việc kết hợp tham quan, nghỉ dưỡng và trải nghiệm được kỳ vọng sẽ tạo thêm lựa chọn cho du khách, đồng thời mở rộng không gian khai thác, phát huy giá trị di sản. Đây cũng là hướng để các giá trị lịch sử, văn hóa được chuyển tải đến du khách bằng những hình thức sinh động, phù hợp với nhu cầu trải nghiệm hiện nay. Kết nối di sản với các sản phẩm nghỉ dưỡng không chỉ tạo thêm một lựa chọn cho du khách, mà qua đó còn mở rộng không gian trải nghiệm, giúp du khách có thêm thời gian tìm hiểu về lịch sử, văn hóa của vùng đất. Quan trọng hơn, quá trình hợp tác sẽ góp phần phát huy được giá trị vốn có của di sản, để các sản phẩm du lịch mới vừa đáp ứng nhu cầu nghỉ dưỡng, trải nghiệm, vừa giữ được bản sắc và chiều sâu văn hóa của xứ Thanh”.

Thực tế, việc thúc đẩy các hoạt động liên kết đi vào chiều sâu đã góp phần nâng cao chất lượng điểm đến trên địa bàn tỉnh. Các sản phẩm du lịch của tỉnh tiếp tục được làm mới và nâng cao giá trị. Tại các điểm đến truyền thống, nhiều hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch đã được tổ chức, tạo sức hút đối với du khách, kéo dài thời gian lưu trú và tăng mức chi tiêu. Ngoài ra, xu hướng phát triển du lịch sinh thái cộng đồng gắn với bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa tiếp tục được quan tâm, phù hợp với nhu cầu trải nghiệm của du khách.

Thành quả nổi bật của du lịch Thanh Hóa đã được ghi nhận bằng những giải thưởng uy tín tại VITA Awards 2026. Trong đó, Làng Du lịch Yên Trung được bình chọn “Làng du lịch cộng đồng hàng đầu”; bãi biển Sầm Sơn được trao danh hiệu “Bãi biển được khách yêu thích hàng đầu”; di tích quốc gia đặc biệt Lam Kinh được vinh danh “Điểm du lịch đi đầu trong bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống”; FCL Samson Beach & Golf Resort tiếp tục khẳng định là “Cơ sở lưu trú du lịch có dịch vụ đa dạng và chất lượng hàng đầu”. Những danh hiệu này không chỉ là sự ghi nhận đối với các địa phương, điểm đến mà còn góp phần khẳng định uy tín và hành trình kiến tạo hệ sinh thái du lịch xứ Thanh trên bản đồ du lịch quốc gia.

Theo các chuyên gia du lịch, lợi thế của Thanh Hóa không chỉ nằm ở số lượng điểm đến mà còn ở sự phong phú, đa dạng của các giá trị tự nhiên, văn hóa và lịch sử. Vì vậy, phát triển du lịch cần chú trọng khai thác chiều sâu của từng vùng đất, đưa cảnh quan, văn hóa và đời sống cộng đồng trở thành những yếu tố thực chất cấu thành sản phẩm. Du lịch văn hóa - lịch sử, sinh thái cộng đồng vì thế không chỉ góp phần đa dạng hóa trải nghiệm mà còn tạo điều kiện để bảo tồn, phát huy bản sắc và mang lại sinh kế cho người dân.

Phát biểu tại hội nghị gặp gỡ, kết nối khách hàng - quảng bá chương trình du lịch Sầm Sơn mùa thấp điểm năm 2026, Phó Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, Phạm Văn Thủy cho rằng: “Với lợi thế về tài nguyên thiên nhiên và di sản văn hóa, Thanh Hóa hoàn toàn có đủ khả năng để phát triển hệ sinh thái du lịch hiện đại, giàu bản sắc. Tỉnh cần tiếp tục nâng cao chất lượng sản phẩm, xây dựng những sản phẩm du lịch đặc trưng có khả năng cạnh tranh. Trong đó tập trung phát triển du lịch văn hóa, du lịch sinh thái cộng đồng và du lịch biển. Đặc biệt, cần tăng cường ứng dụng công nghệ số trong quản lý, quảng bá, phục vụ du khách; đồng thời chuẩn bị tốt các điều kiện phát triển thành công các sản phẩm mới và tổ chức các sự kiện văn hóa, thể thao, du lịch tại các khu du lịch biển trong mùa thấp điểm”.

Thanh Hóa đang có những bước khởi động mạnh mẽ nhằm hiện thực hóa khát vọng: Du lịch Thanh Hóa - Hương sắc bốn mùa. Khi mỗi sản phẩm phát huy được giá trị riêng, mỗi doanh nghiệp chú trọng chất lượng và các điểm đến cùng bổ trợ cho nhau, hệ sinh thái du lịch xứ Thanh sẽ có thêm dư địa để phát triển theo chiều sâu, mở ra những hành trình mới giàu bản sắc và phù hợp với xu hướng phát triển du lịch trong tình hình mới.

Bài và ảnh: Hoài Anh