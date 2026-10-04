Kịp thời xác minh, xử lý nhóm 17 thanh niên vi phạm pháp luật

Đội Cảnh sát giao thông số 1, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh vừa phối hợp với Công an xã Yên Định kịp thời xác minh, xử lý một nhóm thanh thiếu niên tụ tập, điều khiển xe mô tô, xe gắn máy vi phạm quy định giao thông trên đường tỉnh 507.

Lực lượng chức năng xác minh, nắm thông tin nhóm thanh thiếu niên vi phạm.

Trước đó, theo phản ánh của quần chúng Nhân dân trên không gian mạng, vào khoảng 21h ngày 3/10, trên đường tỉnh 507 đoạn trước Quảng trường Bà Triệu, thuộc địa bàn xã Yên Định xuất hiện một nhóm thanh, thiếu niên gồm 17 người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy không đội mũ bảo hiểm, đi dàn hàng ngang, lạng lách, đánh võng, gây mất trật tự công cộng, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Đặc biệt, trong nhóm này có một số đối tượng mang theo hung khí nguy hiểm.

Lực lượng chức năng làm việc với các đối tượng.

Tiếp nhận thông tin, sáng 4/10, Đội Cảnh sát giao thông số 1, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh đã khẩn trương phối hợp với Công an xã Yên Định điều tra, truy tìm các đối tượng và phương tiện có liên quan đến vụ việc.

Kết quả, bước đầu xác minh, làm rõ 17 đối tượng có liên quan, tạm giữ 3 xe mô tô và 1 hung khí nguy hiểm.

Đội Cảnh sát giao thông số 1 cũng xác định đối tượng có hành vi mang theo hung khí là P.N.M, sinh năm 2004, trú tại xã Định Tân.

Hiện, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh đang tiếp tục phối hợp với Công an xã Yên Định tiến hành xác minh, củng cố tài liệu, chứng cứ để xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.

Khánh Huyền