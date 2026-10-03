Cảnh báo thủ đoạn ghép hình ảnh nhạy cảm để đe dọa tống tiền

Trong 3 ngày, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Thanh Hóa đã tiếp nhận gần 20 tin báo, tố giác về việc các đối tượng sử dụng hình ảnh nhạy cảm giả mạo để đe dọa tống tiền. Thủ đoạn này gây tâm lý hoang mang, ảnh hưởng đến uy tín và đời sống của người bị nhắm tới.

Tin nhắn kèm hình ảnh, video cắt ghép, các đối tượng gửi cho nạn nhân. Ảnh: Công an tỉnh Thanh Hóa cung cấp

Dùng hình ảnh giả mạo gây sức ép

Theo thông tin tổng hợp từ Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Thanh Hóa, các đối tượng thu mua dữ liệu trên internet, sau đó gửi hình ảnh và nội dung đe dọa đến số điện thoại cá nhân của nạn nhân.

Khác với cách tiếp cận qua mạng xã hội, việc liên lạc trực tiếp qua số điện thoại khiến một số người lầm tưởng đối tượng là người quen hoặc từng có liên hệ với mình.

Các đối tượng sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI), công nghệ deepfake để ghép khuôn mặt nạn nhân vào hình ảnh có nội dung nhạy cảm. Sau đó, chúng liên tục nhắn tin, gọi điện, đe dọa phát tán hình ảnh nhằm gây tâm lý bất an, buộc nạn nhân chuyển tiền.

Một người bị đe dọa cho biết, khi không trả lời, các đối tượng tiếp tục nhắn tin, dọa đưa hình ảnh lên mạng xã hội để làm mất uy tín. Những lời đe dọa liên tiếp khiến người này hoang mang.

Lực lượng an ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao, Công an tỉnh Thanh Hóa thực hiện rà quét, xác minh thông tin phản ánh của người dân.

Có trường hợp, khi đe dọa qua tin nhắn và cuộc gọi không đạt mục đích, đối tượng phát tán hàng loạt hình ảnh giả mạo vào các hội nhóm trên mạng xã hội. Việc này nhằm bôi nhọ cá nhân, gieo rắc thông tin sai sự thật và gia tăng sức ép để buộc nạn nhân chuyển tiền.

Qua rà quét, xác minh, lực lượng chức năng xác định phần lớn số điện thoại gửi tin nhắn đe dọa là SIM rác. Các đối tượng sử dụng công nghệ phát tán tin nhắn hàng loạt, có máy chủ đặt tại nước ngoài, gây khó khăn cho công tác xác minh, xử lý.

Thượng tá Nguyễn Xuân Toán, Phó Trưởng phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm công nghệ cao, Công an tỉnh làm việc với tổ công tác về triển khai các giải pháp tuyên truyền, đấu tranh xử lý với hành vi phát tán hình ảnh giả mạo.

Bình tĩnh khi nhận được tin nhắn đe dọa

Sự phát triển của AI và deepfake khiến hình ảnh, video giả mạo ngày càng giống thật, dễ khiến người bị nhắm tới lo lắng về nguy cơ ảnh hưởng đến danh dự, uy tín.

Cơ quan công an khuyến cáo người dân khi nhận được tin nhắn, cuộc gọi đe dọa cần bình tĩnh, tỉnh táo. Tuyệt đối không chuyển tiền theo yêu cầu của đối tượng. Không truy cập đường link lạ để tránh nguy cơ bị chiếm quyền điều khiển thiết bị, chiếm đoạt tài sản.

Người dân cần hạn chế công khai thông tin cá nhân, gia đình trên mạng xã hội. Khi phát hiện dấu hiệu lừa đảo, cưỡng đoạt tài sản, cần nhanh chóng liên hệ cơ quan công an nơi gần nhất để được hỗ trợ, hướng dẫn xử lý.

Tuyết Hạnh