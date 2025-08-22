Kiểm tra, xác nhận tính hợp lệ của hồ sơ tham gia tuyển chọn thực hiện nhiệm vụ KH&CN

Chiều 22/8, Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) tỉnh Thanh Hóa tổ chức hội nghị mở, kiểm tra và xác nhận tính hợp lệ của hồ sơ tham gia tuyển chọn thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ.

Các thành viên trong Hội đồng đánh giá tính hợp lệ của hồ sơ tham gia tuyển chọn thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh năm 2025.

Ngày 4/7/2025, UBND tỉnh Thanh Hóa ban hành Quyết định số 2374/QĐ-UBND về việc phê duyệt Danh mục nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh đặt hàng để tuyển chọn thực hiện năm 2025.

Ngày 8/7/2025, Sở KH&CN có Thông báo số 112/TB-SKHCN về việc tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ KHCN cấp tỉnh năm 2025.

Giám đốc Sở KH&CN Trần Duy Bình phát biểu tại hội nghị.

Đến hết thời hạn nộp hồ sơ, Sở KH&CN nhận được 38 bộ hồ sơ của 38 tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh cho 38 nhiệm vụ. Theo Danh mục nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh đặt hàng để tuyển chọn thực hiện năm 2025 đã được UBND tỉnh phê duyệt, có 2 nhiệm vụ KH&CN không có hồ sơ dự tuyển; 38 nhiệm vụ KH&CN thuộc loại mỗi nhiệm vụ có 1 hồ sơ dự tuyển.

Đại diện Hội đồng đánh giá tính hợp lệ của hồ sơ thông qua kết quả thu nhận hồ sơ.

Tại hội nghị, đại diện Sở KH&CN cùng các đơn vị liên quan đã tiến hành mở, kiểm tra và xác nhận tính hợp lệ của hồ sơ theo đúng trình tự. Các bước được thực hiện chặt chẽ, gồm: Kiểm tra niêm phong, đối chiếu thông tin ghi trên hồ sơ, kiểm tra sự đầy đủ của các loại giấy tờ theo quy định; thông qua trình tự kiểm tra niêm phong, kiểm tra các thông tin ghi bên ngoài hồ sơ, kiểm tra tính đầy đủ của các loại hồ sơ.

Kết quả, 38 hồ sơ tham gia tuyển chọn đều nộp đúng hạn, đủ thành phần hồ sơ và đúng biểu mẫu quy định.

Thời gian tới, Sở KH&CN sẽ thành lập các hội đồng tư vấn chuyên ngành cấp tỉnh để đánh giá, lựa chọn nhiệm vụ KH&CN đảm bảo chặt chẽ, khách quan, trình UBND tỉnh xem xét.

Trần Hằng