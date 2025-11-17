Miền Trung mưa lớn, nguy cơ lũ và sạt lở, miền Bắc bước vào đợt rét mạnh

Thông tin về tình hình mưa lũ ở khu vực miền Trung, Trưởng phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia Nguyễn Văn Hưởng cho biết: Đây là đợt mưa lớn trải dài hầu khắp các tỉnh thành phố miền Trung, vì thế nhiều sông ở miền Trung cũng sẽ chịu tác động, dự báo từ ngày 17-20/11, trên các sông từ Hà Tĩnh đến Khánh Hòa có khả năng xuất hiện 1 đợt lũ. Trong khi đó, miền Bắc cũng bước vào đợt rét mạnh.

Từ đêm 17/11 đến hết ngày 19/11 miền Bắc còn xuất hiện thêm mưa với không khí lạnh. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)

Trong đợt lũ này đỉnh lũ trên ở thành phố Huế, thành phố Đà Nẵng; Quảng Ngãi; sông Kôn, thượng lưu sông Ba (Gia Lai), hạ lưu sông Ba, sông Kỳ Lộ (Đắk Lắk), sông Dinh Ninh Hòa (Khánh Hòa) có thể lên mức báo động 2 - báo động 3 có sông trên báo động 3; sông Hà Tĩnh, Quảng Trị, sông ở Gia Lai, sông ở Đắk Lắk, sông ở Khánh Hòa có khả năng lên mức báo động 1-báo động 2 và trên báo động 2.

Ngoài nước lũ các sông dâng cao, trong đợt mưa lớn lần này, các vùng mưa to, nguy cơ ngập úng, lũ quét, trượt sạt ở khu vực từ Hà Tĩnh đến phía Đông của tỉnh Quảng Ngãi, trọng tâm là khu vực Kon Tum, Đắk Lắk, khu vực Khánh Hòa cũng như phần phía Đông của tỉnh Lâm Đồng

Tuy nhiên, theo ông Nguyễn Văn Hưởng, đợt mưa này không lớn như đợt mưa trước tại khu vực miền Trung (đợt mưa từ 25-30/10) do gió Đông hoạt động yếu hơn, rãnh áp thấp cũng không mạnh như đợt 25-30/10.

Cùng với đó, đặc điểm của đợt mưa lớn lần này là vùng mưa lớn có sự biến động, khoảng thời gian từ ngày 15/11 đến hết ngày mai 18/11 mưa trải dài từ Hà Tĩnh trở vào đến Quảng Ngãi, khu vực phía Đông của tỉnh Kon Tum, Đắk Lắk và khu vực Khánh Hoà.

Từ ngày 19/11 từ thành phố Huế trở ra mưa có xu hướng giảm, trong khi mưa lại có xu hướng mở rộng hơn về phía Nam, mưa không tập trung một vùng, nên mặc dù không khí lạnh của đợt này mạnh hơn hơn rất nhiều so với cuối tháng 10, nhưng khả năng xảy ra mưa đặc biệt lớn hoặc mưa kỉ lục như đợt mưa những ngày cuối tháng 10 vừa qua là không cao.

Đề cập đến tình hình không khí lạnh ở khu vực Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, ông Hưởng cho rằng, đây là một đợt rét có cường độ mạnh nhất từ đầu mùa Đông tới giờ. Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, khí áp tại vùng tâm rét lên tới 1075mb; nhiệt độ giảm xuống dưới âm 30 độ C; hướng di chuyển của đợt rét này lại đi theo chiều Bắc-Nam (thẳng từ phía Bắc xuống).

Ngoài không khí lạnh mạnh, thẳng Bắc thì từ đêm 17/11 đến hết ngày 19/11 miền Bắc còn xuất hiện thêm cả mưa, mưa cộng với không khí lạnh mạnh sẽ làm cho nền nhiệt của Bắc Bộ, khu vực Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh giảm mạnh.

Ngày 18-19/11 sẽ là 2 ngày rét nhất với nhiệt độ thấp nhất đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến từ 12-14 độ C, vùng núi từ 8-11 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 7 độ C. Từ ngày 20/11,miền Bắc mưa sẽ giảm và sẽ chuyển sang trạng thái rét sâu về đêm và sáng, ngày trời nắng.

“Điều kiện xảy ra sương muối thì phải là ít đến quang mây về đêm, nên khả năng xuất hiện băng giá giai đoạn 2 ngày đầu thì không cao, nhưng giai đoạn từ 20-23/11 là có thể, nhất là ở khu vực vùng núi, trung du phía Bắc,” ông Nguyễn Văn Hưởng lưu ý.

