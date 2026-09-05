Kiểm tra, tháo gỡ khó khăn trong sắp xếp, sử dụng cơ sở vật chất y tế tại Quan Sơn

Ngày 5/9, đoàn công tác do đồng chí Đầu Thanh Tùng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn đã kiểm tra thực tế tại Trung tâm Y tế (TTYT) Quan Sơn và Bệnh viện Đa khoa (BVĐK) Quan Sơn, nhằm rà soát việc bàn giao, tiếp nhận, sắp xếp, sử dụng cơ sở vật chất, tài sản công; tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai các dự án đầu tư xây dựng, bảo đảm hoạt động khám, chữa bệnh phục vụ Nhân dân.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đầu Thanh Tùng chủ trì buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, đoàn công tác nghe TTYT Quan Sơn báo cáo tình hình phối hợp với UBND xã Quan Sơn trong bàn giao, tiếp nhận tài sản; tiến độ và những khó khăn trong việc đưa trụ sở mới tại bản Păng vào hoạt động.

Qua kiểm tra, trụ sở mới của TTYT Quan Sơn hiện có 20 phòng, trong khi nhu cầu sử dụng của đơn vị là 22 phòng. Đoàn công tác rà soát hiện trạng các phòng làm việc, khu vực chuyên môn và hạ tầng dùng chung; đánh giá khả năng sử dụng, sửa chữa, cải tạo các hạng mục để có phương án khắc phục, sớm đưa cơ sở vào sử dụng hiệu quả.

Đối với BVĐK Quan Sơn, đoàn công tác kiểm tra việc tiếp nhận trụ sở cũ của TTYT Quan Sơn theo quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh và khảo sát phương án bố trí, sử dụng cơ sở này trong thời gian triển khai dự án cải tạo, sửa chữa bệnh viện.

Phát biểu chỉ đạo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đầu Thanh Tùng yêu cầu ngành y tế phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành, địa phương và đơn vị liên quan đẩy nhanh tiến độ bàn giao, tiếp nhận, sắp xếp, đưa các cơ sở y tế vào sử dụng; đồng thời tập trung tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ dự án cải tạo, sửa chữa BVĐK Quan Sơn, phấn đấu hoàn thành, đưa công trình vào sử dụng trong tháng 6/2027, bảo đảm đúng quy định, chất lượng và hiệu quả đầu tư.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu TTYT Quan Sơn khẩn trương thực hiện việc sắp xếp, di chuyển trụ sở lên cơ sở mới tại bản Păng theo quyết định của UBND tỉnh; hoàn thiện các thủ tục bàn giao, tiếp nhận, quản lý tài sản, chủ động sửa chữa, cải tạo những hạng mục cần thiết, bảo đảm điều kiện hoạt động chuyên môn.

BVĐK Quan Sơn khẩn trương hoàn tất việc tiếp nhận cơ sở của TTYT Quan Sơn, xây dựng phương án khai thác, sử dụng hiệu quả, phù hợp với yêu cầu hoạt động của bệnh viện trong thời gian triển khai dự án.

Đại biểu phát biểu tại buổi làm việc.

Cùng với đầu tư cơ sở vật chất, yêu cầu ngành y tế quan tâm bố trí, đầu tư trang thiết bị y tế thiết yếu, ưu tiên các thiết bị phục vụ trực tiếp công tác cấp cứu, chẩn đoán, điều trị và phát triển các kỹ thuật phù hợp với nhu cầu thực tế.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu tăng cường thực hiện các chính sách thu hút nguồn nhân lực y tế, nhất là bác sĩ có chuyên môn cho BVĐK Quan Sơn theo chính sách của HĐND tỉnh và kế hoạch của Sở Y tế; đồng thời chú trọng đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ, từng bước đáp ứng yêu cầu khám, chữa bệnh ngày càng cao của Nhân dân.

Tô Hà