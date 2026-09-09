Kiểm tra, giám sát, phòng ngừa tham nhũng ở xã biên giới Sơn Thủy

Thực hiện chủ trương sắp xếp thôn, tổ dân phố, trường học, Đảng bộ xã Sơn Thủy có 11 chi bộ, gồm 4 chi bộ cơ sở; 4 chi bộ bản, 2 chi bộ trường học và 1 chi bộ trạm y tế, với 336 đảng viên. Do là địa bàn biên giới, giao thông khó khăn, trình độ dân trí còn chưa đồng đều nên tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn xã còn cao. Trong khi đó, đây là địa bàn được thụ hưởng nhiều chính sách ưu đãi của Nhà nước dành cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi cao biên giới, dễ phát sinh tiêu cực, lãng phí trong quá trình triển khai thực hiện.

Một cuộc họp giao ban của Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy xã Sơn Thủy.

Bám sát thực tiễn địa phương, bên cạnh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh biên giới, Đảng ủy xã Sơn Thủy đã thực hiện có hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng. Trong 6 tháng đầu năm 2026, Ban Thường vụ Đảng ủy xã đã thường xuyên theo dõi, nắm tình hình tổ chức đảng và đảng viên để kịp thời xử lý những vấn đề phát sinh. Thực hiện giám sát thường xuyên 9 nghị quyết trụ cột của Bộ Chính trị và Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Ban Thường vụ Đảng ủy xã Sơn Thủy cũng đã tổ chức giám sát chuyên đề “về công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031” đối với 3 tổ chức đảng. Đồng thời giao Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy xã triển khai đồng bộ các giải pháp đổi mới phương pháp kiểm tra, giám sát, nhất là nâng cao chất lượng công tác giám sát thường xuyên, chuyển mạnh về cơ sở, kịp thời phát hiện, kiến nghị xử lý những vấn đề vướng mắc, phát sinh, không để hình thành điểm nóng.

Trên cơ sở đó, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy xã Sơn Thủy đã xác định việc giám sát thường xuyên là khâu đột phá quan trọng trong việc cảnh báo, phòng ngừa vi phạm từ sớm, từ xa, góp phần hạn chế tình trạng tổ chức đảng, đảng viên vi phạm đến mức phải xem xét, xử lý kỷ luật. Qua đó góp phần thực hiện đúng phương châm “Chủ động, chiến đấu, giáo dục, hiệu quả”. Thông qua tham dự các buổi sinh hoạt chi bộ, đã chủ động theo dõi, nắm tình hình cơ sở địa bàn phụ trách, thực hiện công tác giám sát thường xuyên đối với tất cả các tổ chức đảng trong việc thực hiện quy chế làm việc, tổ chức học tập, quán triệt, triển khai và thực hiện các nghị quyết của Đảng, việc thực hiện nhiệm vụ đảng viên. Ngoài ra, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy xã đã tổ chức kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 1 đảng viên. Sau các cuộc kiểm tra, giám sát, Ban Thường vụ Đảng ủy, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy xã đã ban hành thông báo kết luận để các tổ chức đảng được kiểm tra, giám sát phát huy những kết quả đạt được, khắc phục những hạn chế yếu kém đã được chỉ ra.

Đáng chú ý, Ban Thường vụ Đảng ủy xã Sơn Thủy đã chỉ đạo các chi bộ bản, nhà trường, trạm y tế tổ chức giám sát thường xuyên việc thực hiện các chính sách ưu đãi của Nhà nước tại địa bàn, đơn vị mình. Trong đó chú trọng công tác rà soát, bình xét hộ nghèo, việc triển khai các dự án, tiểu dự án về hỗ trợ phát triển sản xuất, đào tạo nghề, hỗ trợ phát triển nông lâm nghiệp... theo các chương trình mục tiêu quốc gia.

Bà Mai Thị Nhung, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Sơn Thủy cho biết: Đảng ủy xã đã chủ động xây dựng và tổ chức thực hiện Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2026 bảo đảm nội dung, yêu cầu theo quy định. Công tác kiểm tra, giám sát nhất là giám sát thường xuyên được chú trọng, nhất là tăng cường giám sát việc thực hiện các chính sách ưu đãi của Nhà nước. Thông qua đó, vừa nắm bắt tình hình, cảnh báo phòng ngừa sai phạm, tăng cường kỷ luật, kỷ cương của tổ chức đảng và đảng viên, góp phần củng cố lòng tin của cán bộ, đảng viên và quần chúng Nhân dân.

Bài và ảnh: Đồng Thành