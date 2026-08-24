Khuếch đại sai phạm để phá hoại niềm tin - vẫn chiêu “bình mới rượu cũ”

Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng luôn được Đảng, Nhà nước triển khai quyết liệt với phương châm “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”. Từ Trung ương cho đến các địa phương cũng đã xử lý không ít cán bộ vi phạm pháp luật liên quan đến tham nhũng, lãng phí. Song, lợi dụng kết quả này, các thế lực thù địch lại cố tình bóp méo bản chất, khuếch đại sai phạm hòng hướng lái dư luận để thực hiện hành vi chống phá Đảng, Nhà nước ta.

Ban Công tác 35 Đảng ủy phường Hạc Thành triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm về công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Trên không gian mạng, nhận thấy việc sử dụng các hành động chống phá công khai phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng hay kêu gọi chống đối một cách trực diện không còn đạt hiệu quả mong muốn, các đối tượng chống phá đào lại thủ đoạn cũ với phương thức “mưa dầm thấm lâu”. Thủ đoạn này tuy không mới nhưng đã được thực hiện tinh vi, có chủ đích chính trị và được đăng tải, chia sẻ lan rộng trên không gian mạng. Chúng liên tục phát tán những thông tin tiêu cực về tham nhũng; nhất là lặp đi lặp lại các vụ việc vi phạm pháp luật đã được xử lý để gây tâm lý hoài nghi, dao động, làm suy giảm niềm tin của một bộ phận người dân thiếu hiểu biết và nhận thức vào sự lãnh đạo của Đảng, chế độ. Đây cũng chính là một thủ đoạn điển hình trong chiến lược “diễn biến hòa bình”. Bởi các thế lực thù địch hiểu rằng để làm lung lay nền tảng chính trị không thể chỉ thực hiện bằng những lời kêu gọi chống đối đơn lẻ mà phải chống phá từ bên trong, phải làm suy giảm niềm tin của Nhân dân đối với đội ngũ cán bộ và gieo rắc tâm lý bi quan về con đường phát triển của đất nước.

Thực tiễn lịch sử thế giới đã chứng minh, tham nhũng, tiêu cực vốn dĩ là một vấn nạn, căn bệnh cố hữu, khuyết tật luôn tồn tại không chỉ riêng ở nước ta mà trong bất cứ chế độ chính trị và ở bất cứ quốc gia nào. Bởi vậy, đối với việc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực cũng đã được Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ ra từ rất sớm và xác định là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, lâu dài.

Ngay sau Cách mạng Tháng Tám 1945 thành công, gửi thư cho UBND các kỳ, tỉnh, huyện và làng, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết: “Các cơ quan của Chính phủ từ toàn quốc cho đến các làng, đều là công bộc của dân... Việc gì lợi cho dân, ta phải hết sức làm. Việc gì hại đến dân, ta phải hết sức tránh”. Và Người cũng đã cảnh báo những thói hư, tật xấu như quan liêu, tham ô, lãng phí, hủ hóa... đã và đang tồn tại trong chính bộ máy của Đảng, Chính phủ. Người gọi đó là “giặc ở trong lòng”, “giặc nội xâm” cần phải đấu tranh, sớm loại bỏ.

Trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng hay trong công cuộc đổi mới, cùng với việc đề ra nhiều chủ trương, đường lối, chính sách đúng đắn, sáng tạo, Đảng ta cũng tiếp tục đề ra nhiều quan điểm, chủ trương, nhiệm vụ và biện pháp quan trọng để phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Trong đó, đáng chú ý từ nhiệm kỳ Đại hội XI, XII, XIII, đặc biệt là Đại hội XIV của Đảng, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đứng đầu là đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực không chỉ được triển khai ngày càng quyết liệt, đồng bộ, toàn diện với tinh thần “không có vùng cấm, không có ngoại lệ, bất kể người đó là ai và không chịu sức ép của bất kỳ cá nhân nào” mà còn trở thành yêu cầu cấp thiết, nhiệm vụ then chốt để giữ vững ổn định và phát triển đất nước.

Bài và ảnh: Lê Phượng