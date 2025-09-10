Khu vực Bắc Mỹ trước viễn cảnh mất cơ hội đăng cai World Cup do biến đổi khí hậu

Theo báo cáo mới về khí hậu mang tên “Pitches in Peril”, World Cup 2026 có thể là kỳ cuối cùng của giải đấu được tổ chức tại Bắc Mỹ nếu các biện pháp thích ứng khẩn cấp với biến đổi khí hậu không được triển khai kịp thời.

Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Cụ thể, báo cáo cho biết 14 trong số 16 sân vận động đăng cai tổ chức giải đấu tại Mỹ, Canada và Mexico có thể không đảm bảo điều kiện thi đấu an toàn trong năm nay.

Hiện các sân này đều đứng trước nguy cơ lớn xảy ra nắng nóng cực đoan, mưa to không thể thi đấu và ngập úng.

Tính đến hiện tại, 13 sân vận động thuộc danh sách tổ chức World Cup 2026 đã ghi nhận ít nhất 1 ngày trong mùa Hè năm nay có nhiệt độ vượt quá ngưỡng 32°C theo chỉ số Nhiệt độ Cầu ướt toàn cầu (WBGT – Wet-Bulb Globe Temperature) - được Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) sử dụng để xác định thời điểm tạm nghỉ uống nước, giúp đảm bảo sức khỏe cầu thủ.

Ngoài ra, 10 sân vận động đã ghi nhận ít nhất 1 ngày mỗi mùa Hè chạm mức nhiệt 35°C theo chỉ số WBGT. Đây là ngưỡng nhiệt được các nhà khoa học khí hậu xác định là giới hạn thích nghi của con người với nhiệt độ cực đoan.

Trong khi đó, các thành phố gồm Atlanta, Dallas, Houston, Kansas City, Miami và Monterrey đều chứng kiến nhiệt độ vượt ngưỡng 32°C trong hơn hai tháng.

Theo dự báo đến năm 2050, gần 90% các sân vận động tại Bắc Mỹ sẽ cần được cải tạo hoặc trang bị giải pháp để chống chịu với nắng nóng khắc nghiệt. Bên cạnh đó, khoảng 1/3 số địa điểm tổ chức sẽ không đủ khả năng đáp ứng nhu cầu nước trong mùa thi đấu.

Chia sẻ về ảnh hưởng của biến đổi khí hậu với nền thể thao, nhà cựu vô địch World Cup Juan Mata nhấn mạnh bóng đá từ lâu đã là cầu nối giúp gắn kết mọi người, và giờ đây có thể là minh chứng nhắc nhở về những hệ lụy của khủng hoảng khí hậu.

Sự kiện Cúp Bóng đá thế giới các câu lạc bộ (Club World Cup) diễn ra tại Mỹ trong thời gian từ 14/6 – 13/7 năm nay được xem là lời cảnh báo sớm, khi điều kiện thi đấu được các cầu thủ mô tả là “quá sức chịu đựng.”

Trước tình hình nắng nóng gay gắt và nguy cơ giông bão, FIFA đã phải điều chỉnh quy trình tổ chức sự kiện, bổ sung các biện pháp như nghỉ ngắn, tiếp nước giữa trận, trang bị ghế ngồi có mái che và hệ thống quạt làm mát cho các cầu thủ.

Tuy nhiên, thách thức của biến đổi khí hậu không chỉ giới hạn ở các địa điểm thi đấu cấp cao mà còn hiện hữu ngay tại các sân cỏ cộng đồng.

Cụ thể, sân bóng tại quê hương của tiền đạo Mo Salah ở Ai Cập có thể hứng chịu hơn một tháng nắng nóng gay gắt, không đảm bảo điều kiện thi đấu mỗi năm.

Trong khi đó, sân bóng thời thơ ấu của đội trưởng Nigeria William Troost-Ekong có nguy cơ đối mặt với 338 ngày nắng nóng cực đoan tính tới năm 2050.

Ông Piers Forster, Giám đốc Trung tâm Tương lai khí hậu Priestley tại Leeds cảnh báo thách thức của biến đổi khí hậu trong thập kỷ này sẽ rất nghiêm trọng, đòi hỏi triển khai những biện pháp kịp thời như chuyển thời gian thi đấu sang mùa Đông hoặc tổ chức giải đấu tại các khu vực mát hơn.

Bên cạnh đó, bản báo cáo dài 96 trang kêu gọi ngành công nghiệp bóng đá cam kết đạt mức phát thải ròng bằng 0 (net-zero) vào năm 2040, xây dựng các kế hoạch giảm phát thải đáng tin cậy và đề nghị ban tổ chức các giải đấu thành lập quỹ thích ứng với biến đổi khí hậu.

Ngoài ra, một cuộc khảo sát với hơn 3.600 người hâm mộ tại 3 quốc gia chủ nhà gồm Mỹ, Canada và Mexico cho thấy 91% mong muốn World Cup 2026 sẽ trở thành hình mẫu về phát triển bền vững./.

Theo TTXVN