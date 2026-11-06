Khởi tố 4 đối tượng tàng trữ pháo nổ trái phép

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa vừa điều tra làm rõ và khởi tố bị can đối với Lê Văn Tuyến, sinh năm 1982, ở xã Xuân Hoà, tỉnh Thanh Hóa; Lê Đức Thắng, sinh năm 1978, ở phường Trảng Dài, TP Đồng Nai; Lê Văn Đàn, sinh năm 1998, ở phường Tân Khánh và Bùi Văn Bắc, sinh năm 1992, ở phường Tân Đông Hiệp, TP Hồ Chí Minh về hành vi tàng trữ pháo nổ trái phép.

Lực lượng Công an bắt giữ Lê Văn Tuyến và số pháo nổ thu giữ.

Trước đó, ngày 2/11, qua công tác nắm tình hình, Công an xã Thọ Long, tỉnh Thanh Hóa phát hiện một lô hàng gửi từ TP Hồ Chí Minh về xã Xuân Hòa, tỉnh Thanh Hóa thông qua một nhà xe trên địa bàn có dấu hiệu liên quan đến hành vi tàng trữ trái phép pháo nổ.

Công an xã Thọ Long đã khẩn trương xác minh, làm rõ người nhận hàng là Lê Văn Tuyến, sinh năm 1982, trú tại xã Xuân Hòa.

Công an xã Thọ Long đã phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh và Công an xã Xuân Hòa triển khai các biện pháp đấu tranh. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng Công an đã nhanh chóng bắt giữ Lê Văn Tuyến tại nhà riêng ở xã Xuân Hòa, sau khi đối tượng nhận 6 hộp pháo nổ, gồm 3 hộp có nguồn gốc Trung Quốc và 3 hộp có nguồn gốc Thái Lan, với tổng khối lượng khoảng 12kg.

Tiếp tục mở rộng điều tra, dưới sự chỉ đạo của Phòng Cảnh sát hình sự, Công an xã Xuân Hòa đã tập trung xác minh, truy xét, đấu tranh, làm rõ các đối tượng có liên quan gồm: Lê Đức Thắng, Lê Văn Đàn và Bùi Văn Bắc.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 4 đối tượng trên để tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi vi phạm và xử lý theo quy định của pháp luật.

Quốc Hương