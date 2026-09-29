Xử phạt hai cá nhân phát trực tiếp thông tin sai sự thật về “vỡ đê” tại xã Ba Đình

Việc tự ý phát trực tiếp thông tin thiếu kiểm chứng về sự cố thiên tai đã gây hoang mang dư luận. Cơ quan chức năng xã Ba Đình, tỉnh Thanh Hóa đã nhanh chóng vào cuộc xác minh và ra quyết định xử lý nghiêm đối với hai trường hợp vi phạm.

Lực lượng chức năng và người dân xã Ba Đình tham gia khắc phục sự cố vỡ bờ kênh tiêu tại bể xả của Trạm bơm tưới tiêu Nga Thiện ngày 17/9.

Ngày 17/9/2026, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Công an xã Ba Đình phát hiện hai tài khoản Facebook cá nhân phát video trực tiếp về sự cố vỡ bờ kênh tiêu tại bể xả của Trạm bơm tưới tiêu Nga Thiện thuộc địa bàn xã Ba Đình. Trong lúc livestream, hai chủ tài khoản đã liên tục khẳng định xảy ra hiện tượng “vỡ đê” tại khu vực Nga Thiện.

Tuy nhiên, qua xác minh thực tế từ cơ quan chức năng, sự cố xảy ra chỉ là vỡ bờ kênh tiêu tại bể xả của Trạm bơm tưới tiêu Nga Thiện, hoàn toàn không có việc “vỡ đê” như thông tin lan truyền trên mạng xã hội.

Việc phát ngôn thiếu căn cứ trong thời điểm mưa bão khiến hàng nghìn người hoang mang, gây ảnh hưởng tiêu cực đến tâm lý người dân và công tác phòng, chống thiên tai tại địa phương.

Tiến hành xác minh, lực lượng Công an xã Ba Đình xác định hai cá nhân vi phạm là N.Đ.C và V.T.L, cùng trú tại xã Ba Đình.

Theo đó, ngày 18/9/2026 Công an xã Ba Đình đã triệu tập hai cá nhân đến làm việc để làm rõ hành vi vi phạm.

Cán bộ Công an xã Ba Đình làm việc với cá nhân có hành vi đăng tải thông tin sai sự thật.

Tại cơ quan Công an, cả hai đã thừa nhận hành vi vi phạm, nhận thức được sai phạm của mình và tự nguyện gỡ bỏ các nội dung sai sự thật đã đăng tải.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Công an xã Ba Đình đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi “Cung cấp, chia sẻ thông tin sai sự thật” theo điểm a khoản 1 Điều 95 Nghị định số 174/2026/NĐ-CP ngày 15/5/2026 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, giao dịch điện tử và công nghệ thông tin, mức khung tiền phạt áp dụng dao động từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng/trường hợp.

Qua sự việc trên, Công an xã Ba Đình khuyến cáo người dân cần hết sức cẩn trọng khi chia sẻ thông tin trên không gian mạng, đặc biệt trong khoảng thời gian diễn ra thiên tai, bão lũ. Mỗi cá nhân, tổ chức chỉ nên tiếp cận và lan truyền thông tin từ các nguồn chính thống đã được kiểm chứng để góp phần bảo đảm an ninh, trật tự và giữ gìn môi trường mạng an toàn, văn minh.

Lê Hòa – Dương Huyền (CTV)