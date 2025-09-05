Khởi động năm học mới 2025: Ocean Edu đồng hành cùng hàng triệu học sinh trong mùa khai giảng

Chuẩn bị cho mùa tựu trường, hệ thống Anh ngữ Quốc tế Ocean Edu đã có chuỗi hoạt động ý nghĩa, giúp học sinh cả nước bước vào năm học mới trong tâm thế hứng khởi và quyết tâm chinh phục tri thức.

Ngay từ tháng 8, Ocean Edu đã khởi động Back to School Series 2025 với chuỗi hội thảo chuyên đề dành cho phụ huynh và học sinh, quy tụ các chuyên gia giáo dục uy tín.

Tại đây, chuyên gia nhấn mạnh vai trò của việc xác định mục tiêu học tập rõ ràng, xây dựng động lực lâu dài, đồng thời khuyến khích phụ huynh đồng hành và lắng nghe để cùng con hình thành thói quen tập trung – nền tảng quan trọng của thành công.

Hội thảo online “Ocean Edu Back to school series 2025” với dự đồng hành của chuyên gia mang tới cho phụ huynh nhiều phương pháp hữu ích để đồng hành cùng con trong năm học mới.

Chuỗi hội thảo còn đem đến góc nhìn mới mẻ với mô hình “Tiếng Anh gia đình”. Thay vì để trẻ học một mình, cả gia đình có thể cùng tham gia, biến tiếng Anh thành cầu nối gắn kết. Đây là phương pháp vừa giúp con học tự nhiên, vừa tạo nên thói quen tích cực và bền vững.

Song hành cùng hội thảo, Ocean Edu triển khai các livestream học thuật trực tuyến với thông điệp: “Mỗi thử thách là một con sóng đưa ta gần hơn tới kho báu tri thức”. Chương trình thu hút hàng nghìn học sinh tham gia, mang đến những giờ học tiếng Anh sinh động qua âm nhạc, vận động và minigame, giúp các em vừa học, vừa chơi, vừa rèn phản xạ tự nhiên, tạo không khí hứng khởi trước thềm năm học mới.

Cùng với chuỗi hoạt động đó, Ocean Edu đã hiện diện tại nhiều trường học trong ngày khai giảng, không chỉ mang sắc xanh tươi mới điểm tô cho không gian lễ hội, mà còn khẳng định vai trò là người bạn đồng hành tin cậy của thầy cô và học sinh. Những suất học bổng, phần quà học phẩm được trao tận tay đã trở thành lời cam kết đồng hành lâu dài, cùng nhà trường vun đắp môi trường học tập hiện đại, gắn kết cộng đồng và tiếp sức cho thế hệ trẻ vững bước trên hành trình chinh phục tri thức.

Ocean Edu đồng hành cùng lễ khai giảng tại các trường học và trao tặng những phần quà ý nghĩa.

Bên cạnh đó, hàng loạt cuộc thi sáng tạo trực tuyến như My English Roadmap – Tọa độ tương lai của tôi, Voice Over Challenge – Thử thách lồng tiếng sáng tạo, English in My Moment – Khoảnh khắc cùng tiếng Anh... cũng thu hút sự tham gia hưởng ứng của rất nhiều bạn nhỏ trên khắp các chi nhánh Ocean Edu trên toàn quốc. Không chỉ mang đến phần thưởng hấp dẫn, mỗi cuộc thi còn mở ra cơ hội để các em tự tin thể hiện khả năng, định hình hành trình tri thức cho riêng mình.

Đặc biệt, nhân dịp 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, Ocean Edu đã tổ chức các lớp học và hoạt động ngoại khóa gắn liền lịch sử – văn hóa dân tộc. Các em không chỉ được tham gia sáng tạo lá cờ Tổ quốc, tìm hiểu câu chuyện lịch sử qua góc nhìn tiếng Anh, mà còn được hóa thân thành “chiến sĩ nhỏ” trong hoạt động ngoại khóa Tôi yêu Tổ quốc. Những trải nghiệm thực tế này đã giúp học sinh khắc sâu niềm tự hào dân tộc, tri ân thế hệ cha ông, đồng thời kết nối tri thức ngoại ngữ với cảm xúc và trách nhiệm công dân.

Học viên Ocean Edu tham gia vào các hoạt động ngoại khóa mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Trong mỗi lớp học và trải nghiệm, ngoài việc học thêm các từ vựng, địa danh lịch sử của đất nước, các em còn được lắng nghe những câu chuyện xúc động về cuộc kháng chiến oanh liệt của cha ông, được thử một lần hóa thân thành chiến sĩ “vượt hầm, băng hào, chiến đấu” để cảm nhận phần nào gian khổ, hy sinh của thế hệ đi trước. Những trải nghiệm ấy không chỉ tái hiện quá khứ hào hùng, mà còn khắc sâu trong các em niềm biết ơn, trân trọng giá trị của hòa bình, độc lập và gieo vào lòng các em niềm tự hào dân tộc, ý thức trách nhiệm, tình yêu Tổ quốc - những hạt mầm quý giá sẽ theo các em lớn lên cùng tri thức và khát vọng cống hiến cho đất nước.

Từ hội thảo, lớp học trực tuyến, cuộc thi sáng tạo, roadshow đến hoạt động gắn với ngày lễ lớn, Ocean Edu đã mang đến một mùa Back to School 2025 đa dạng, ý nghĩa và giàu cảm hứng.

Bước vào năm học mới, Ocean Edu khẳng định sẽ tiếp tục là người bạn đồng hành tin cậy, giúp học sinh Việt Nam vững kỹ năng, tự tin bứt phá và thành công trên hành trình tri thức.

