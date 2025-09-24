Khó khăn trong việc xử phạt người hút thuốc lá tại bệnh viện

Mặc dù Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá (PCTHTL) có những quy định cụ thể về việc xử phạt hành vi hút thuốc nơi công cộng. Tuy nhiên, tình trạng này vẫn xảy ra khá phổ biến.

Tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh, bảng biển tuyên truyền về tác hại của việc hút thuốc lá được treo ở nhiều nơi, từ hành lang đến các buồng bệnh.

Trong lúc chờ kết quả khám bệnh tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh, chị Vũ Thị Hà ở phường Hạc Thành ra ghế đá ngoài sân ngồi nhưng phải chuyển chỗ mấy lần vì không chịu nổi mùi thuốc lá từ những người hút thuốc bên cạnh. Chị Hà bức xúc nói: “Người đứng gần cảm giác như bị ngộp thở, rất khó chịu. Bệnh nhân vào bệnh viện mang nhiều bệnh tật đã mệt mỏi mà còn hít phải khói thuốc chẳng khác nào cực hình. Mình lên tiếng nhắc nhở, không ít người phản ứng lại, thậm chí còn buông lời thách đố. Mong rằng, Luật PCTHTL được thực hiện nghiêm, nếu cần buộc những người hút thuốc lá ra khỏi bệnh viện”.

Mỗi năm, Bệnh viện Đa khoa tỉnh tiếp nhận, chữa trị cho hàng ngàn bệnh nhân mắc các bệnh do thuốc lá gây ra. Vậy nhưng ngay sau khi hồi phục, nhiều bệnh nhân lại tiếp tục hút thuốc. “Các y, bác sĩ trong bệnh viện thường xuyên nhắc nhở bệnh nhân về việc không hút thuốc, nhưng có mặt mình họ có thể không hút, nhưng khi khuất mặt đâu lại vào đó", tiến sĩ, bác sĩ Lê Thế Anh, Trưởng khoa Nội tim mạch, Bệnh viện Đa Khoa tỉnh chia sẻ.

Tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh, từ hành lang cho đến buồng bệnh đều có treo các bảng biển cấm hút thuốc lá và nêu rõ: “Xử phạt từ 200 ngàn đồng đến 500 ngàn đồng với hành vi hút thuốc trong bệnh viện theo Điều 25 Nghị định 117/NĐ-CP ngày 28/9/2020 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế”. Tuy nhiên, trong sân bệnh viện hay những góc khuất, tình trạng hút thuốc vẫn diễn ra. Bởi số lượng cán bộ làm công tác giám sát này quá ít trong khi số lượng người hút thuốc lại nhiều. Thêm nữa, đơn vị muốn xử lý phải lập đoàn kiểm tra liên ngành, phải có kế hoạch kiểm tra, qua nhiều bước thủ tục mới xử phạt được. Vì thế, đến thời điểm hiện tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh vẫn chưa xử phạt trường hợp nào về hành vi hút thuốc lá nơi công cộng.

Bài và ảnh: Minh Tâm