Xây dựng văn hóa người công an cách mạng trong kỷ nguyên mới

Chiều 23/11, Công an tỉnh Thanh Hóa tổ chức Hội nghị tuyên truyền, giáo dục văn hóa Công an nhân dân - văn hóa người công an cách mạng trong kỷ nguyên mới.

Toàn cảnh hội nghị.

Hội nghị đã tập trung làm rõ vai trò, ý nghĩa của văn hóa trong xây dựng lực lượng Công an nhân dân chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; nhấn mạnh yêu cầu mỗi cán bộ, chiến sĩ phải không ngừng tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống, tác phong công tác, tinh thần trách nhiệm, ý thức phục vụ Nhân dân. Đặc biệt, cần thực hiện nghiêm 6 điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân, giữ vững kỷ luật, kỷ cương, nêu cao tinh thần đoàn kết, tận tụy trong công việc, gần dân, trọng dân, hiểu dân và có trách nhiệm với Nhân dân.

Các đại biểu dự hội nghị.

Bên cạnh đó, trước sự phát triển mạnh mẽ của môi trường truyền thông và không gian mạng, Công an Thanh Hóa chú trọng xây dựng văn hóa ứng xử, văn hóa phát ngôn và trách nhiệm của mỗi cán bộ, chiến sĩ khi tham gia các nền tảng số; đề cao ý thức kiểm chứng thông tin, bảo vệ bí mật nhà nước, bảo đảm an toàn thông tin và an ninh mạng. Qua đó, xây dựng hình ảnh người chiến sĩ Công an không chỉ chuẩn mực trong đời thực mà còn trách nhiệm, bản lĩnh trong môi trường số.

Phó Giám đốc Công an tỉnh Trần Thái Quang Hoàng phát biểu tại hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được truyền đạt chuyên đề chuyển đổi số trong công tác văn hóa trong Công an nhân dân; ứng dụng khoa học, công nghệ trong công tác tham mưu, quản lý và tổ chức các hoạt động văn hóa, nghệ thuật tại đơn vị...

Quốc Hương