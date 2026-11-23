Tăng cường phối hợp liên ngành trong phòng, chống tội phạm trên tuyến biển

Ngày 23/11, tại Thanh Hóa, Cục Hải quan phối hợp với Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam tổ chức lễ ký kết quy chế phối hợp giữa hai lực lượng nhằm tạo cơ sở trao đổi thông tin, phối hợp đấu tranh tội phạm buôn lậu, gian lận thương mại và các hành vi vi phạm pháp luật trên tuyến biển.

Ông Nguyễn Văn Thọ, Cục trưởng Cục Hải quan và Trung tướng Lê Đình Cường, Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam đại diện hai đơn vị ký kết quy chế phối hợp trong giai đoạn mới. Ảnh: Hoàng Đông

Dự lễ ký kết có các đồng chí: Nguyễn Hồng Phong, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Mai Xuân Liêm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cùng đại diện Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng; Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Bộ Công an và các đơn vị thuộc Cục hải quan, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam.

Toàn cảnh lễ ký kết quy chế phối hợp. Ảnh: Hoàng Đông

Trong giai đoạn 2014-2026, triển khai quy chế phối hợp giữa lực lượng Hải quan và Cảnh sát biển Việt Nam, hai đơn vị đã hiệp đồng tác chiến chặt chẽ, đấu tranh thành công 86 chuyên án, vụ án và 49 vụ việc vi phạm pháp luật trên tuyến biển. Tang vật thu giữ gồm gần 9 triệu lít dầu diesel, hơn 19,6kg ma túy đá, hơn 6,8 kg ma túy tổng hợp (dạng ketamin) cùng nhiều hàng hóa cấm khác như sừng tê giác, ngà voi, xương động vật hoang dã nguy hiểm...

Đại diện Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng, Cục Hải quan và Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam dự lễ. Ảnh: Hoàng Đông

Tuy nhiên, thực tế công tác cho thấy còn nhiều khó khăn như việc trao đổi thông tin nghiệp vụ, thông tin mang tính khẩn cấp cần xác minh ngay có thời điểm chưa thực sự thực chất; cơ chế kết nối, khai thác, chia sẻ dữ liệu giữa các hệ thống chuyên ngành còn hạn chế...

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Hồng Phong dự lễ. Ảnh: Hoàng Đông

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Mai Xuân Liêm cùng đại diện Ban Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Thanh Hóa, Chi cục Hải quan khu vực X dự lễ. Ảnh: Hoàng Đông

Trên cơ sở Luật Hải quan, Luật Cảnh sát biển Việt Nam và các văn bản pháp luật liên quan, hai lực lượng đã soạn thảo, thống nhất xây dựng quy chế phối hợp mới. Quy chế sẽ cập nhật đầu mối phối hợp phù hợp với sự thay đổi về cơ cấu tổ chức bộ máy sau sắp xếp của hai đơn vị; bao quát đầy đủ nhiệm vụ, quyền hạn của các lực lượng trên biển và tại các địa phương có tuyến biển; bổ sung nhiều nội dung nghiệp vụ như phối hợp trong phòng, chống thiên tai, cứu nạn cứu hộ và ứng phó, khắc phục sự cố môi trường biển.

Các đại biểu chúc mừng thành công lễ ký kết. Ảnh: Hoàng Đông

Trước dự báo tình hình thế giới, khu vực và trên biển thời gian tới tiếp tục diễn biến nhanh chóng, phức tạp, khó lường, cùng với sự phát triển mạnh mẽ của kinh tế biển, thương mại, hoạt động xuất nhập khẩu, vận tải biển, việc ký kết quy chế phối hợp giữa Cục Hải quan và Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam sẽ là nền tảng quan trọng để hai lực lượng tiếp tục kế thừa, phát huy và nâng tầm quan hệ, tham gia giữ vững an ninh trật tự tuyến biển trong thời gian tới.

Tuyết Hạnh