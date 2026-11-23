Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa phải chuyển mạnh từ “ban hành văn bản” sang “làm ra sản phẩm”

Năm 2027, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phải chuyển mạnh từ “ban hành văn bản” sang “làm ra sản phẩm”, từ “tăng lượt khách” sang “tăng giá trị”, từ “tổ chức sự kiện” sang “phát triển công nghiệp văn hóa”; lấy tiến độ dự án, giá trị tăng thêm và mức thụ hưởng văn hóa của Nhân dân làm thước đo. Mọi nhiệm vụ phải bảo đảm “6 rõ”. Đây là chỉ đạo của đồng chí Tô Anh Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trong buổi thăm, chúc mừng Ngày Văn hóa Việt Nam và làm việc với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VH,TT&DL) Thanh Hóa về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2026, định hướng triển khai nhiệm vụ trong thời gian tới, diễn ra chiều 23/11.

Chủ tịch UBND tỉnh Tô Anh Dũng tặng hoa chúc mừng ngành VH,TT&DL Thanh Hóa nhân Ngày Văn hóa Việt Nam.

Tại buổi làm việc, Giám đốc Sở VH,TT&DL Lê Văn Trung đã báo cáo hoạt động của ngành trên tất cả các lĩnh vực từ phát triển văn hóa, thể dục - thể thao, du lịch đến hoạt động thông tin - báo chí - xuất bản; kết quả thực hiện Nghị quyết số 80-NQ/TW ngày 7/1/2026 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt... Đồng thời, nêu bật những khó khăn, vướng mắc cùng những đề xuất, kiến nghị nhằm tháo gỡ những “điểm nghẽn”, tạo động lực thúc đẩy phát triển ngành trong thời gian tới.

Giám đốc Sở VH,TT&DL Lê Văn Trung báo cáo hoạt động của ngành tại buổi làm việc.

Các đại biểu dự buổi làm việc.

Các đại biểu tham dự buổi làm việc cũng tập trung làm rõ nhiều vấn đề như chiến lược phát triển du lịch, thể thao và văn hóa; việc triển khai Nghị quyết số 80-NQ/TW ngày 7/1/2026 của Bộ Chính trị; tiến độ thực hiện các dự án đầu tư công như Dự án Bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị Khu di tích Lăng miếu Triệu Tường, xã Hà Long, tỉnh Thanh Hóa (giai đoạn 2); Dự án Tôn tạo Khu di tích Phủ Trịnh, xã Biện Thượng, tỉnh Thanh Hóa...

Phó Giám đốc Ban Quản lý đầu tư các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Lê Duy Dũng thông tin về thực hiện dự án đầu tư công.

Thay mặt lãnh đạo UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Tô Anh Dũng ghi nhận và biểu dương những nỗ lực, đóng góp của tập thể Sở VH,TT&DL cùng đội ngũ văn nghệ sĩ, nghệ nhân, huấn luyện viên, vận động viên tỉnh nhà trong thời gian qua.

Bên cạnh những kết quả đạt được, đồng chí cũng chỉ rõ nhiều tồn tại, hạn chế cần sớm khắc phục như: Thể thao thành tích cao chưa giữ được vị thế; giá trị kinh tế của văn hóa, du lịch còn thấp; văn hóa cơ sở chưa theo kịp mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; quản lý thông tin chưa theo kịp không gian mạng; tiến độ triển khai nhiều dự án rất chậm, quản lý hợp đồng chưa nghiêm. Đồng thời yêu cầu Sở VH,TT&DL nghiêm túc rút kinh nghiệm và khẩn trương khắc phục dứt điểm, không để tái diễn sang năm 2027 và các năm tiếp theo.

Chủ tịch UBND tỉnh Tô Anh Dũng phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc.

Về nhiệm vụ trong thời gian tới, Chủ tịch UBND tỉnh Tô Anh Dũng nhấn mạnh: Năm 2027 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phải chuyển mạnh từ “ban hành văn bản” sang “làm ra sản phẩm”, từ “tăng lượt khách” sang “tăng giá trị”, từ “tổ chức sự kiện” sang “phát triển công nghiệp văn hóa”; lấy tiến độ dự án, giá trị tăng thêm và mức thụ hưởng văn hóa của Nhân dân làm thước đo. Mọi nhiệm vụ phải bảo đảm “6 rõ”.

Lãnh đạo Sở VH,TT&DL Thanh Hóa và các phòng chuyên môn thuộc sở dự buổi làm việc.

Trên tinh thần đó, Chủ tịch UBND tỉnh Tô Anh Dũng đề nghị Sở VH,TT&DL tập trung thực hiện tốt yêu cầu đặt ra tại Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị; hoàn thành số hóa 100% di sản xếp hạng quốc gia, quốc gia đặc biệt trong năm 2027; tập trung giải ngân 100% kế hoạch vốn năm 2026; khẩn trương trình Đề án phát triển du lịch đến năm 2030; cập nhật quan điểm, mục tiêu của Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 22/8/2026 của Bộ Chính trị; tham mưu hình thành sản phẩm kinh tế đêm tại Sầm Sơn, Hải Tiến.

Chủ tịch UBND tỉnh Tô Anh Dũng phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc.

Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Sở VH,TT&DL tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động trong lĩnh vực thể thao và hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao, trong hoạt động thông tin, báo chí, truyền thông, tổ chức bộ máy và tham mưu.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh cũng giao các sở, ngành, đơn vị chức năng chủ động phối hợp với Sở VH,TT&DL nhằm hiện thực hóa các mục tiêu của ngành, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Tô Anh Dũng chụp ảnh lưu niệm cùng cán bộ, công chức, viên chức Sở VH, TT&DL Thanh Hóa.

Nhân Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11), thay mặt lãnh đạo tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Tô Anh Dũng tặng lẵng hoa tươi thắm và gửi tới toàn thể đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, văn nghệ sĩ, huấn luyện viên, vận động viên và người lao động toàn ngành VH,TT&DL Thanh Hóa lời chúc mừng tốt đẹp nhất.

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