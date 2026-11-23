Ủy ban MTTQ tỉnh giao lưu thể thao hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam

Chiều 23/11, Ủy ban MTTQ tỉnh tổ chức giao lưu thể thao giữa các đơn vị trực thuộc, hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam và Tuần Văn hóa - Đại đoàn kết năm 2026.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Tuấn Sinh tham gia, cổ vũ và hưởng ứng hoạt động giao lưu thể thao.

Tham dự, cổ vũ và hưởng ứng hoạt động có đồng chí Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Bí thư Đảng ủy Dân vận, Mặt trận và các đoàn thể tỉnh cùng đông đảo cán bộ, công chức, viên chức, người lao động các cơ quan, đơn vị trực thuộc Ủy ban MTTQ tỉnh.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Tuấn Sinh tham gia thi đấu thể thao.

Ngay sau lễ khai mạc, các vận động viên bước vào tranh tài ở các môn bóng chuyền hơi, kéo co, Pickleball... Với tinh thần thể thao đoàn kết, trung thực và cao thượng, các đội thi đã mang đến những trận đấu sôi nổi, hấp dẫn, nhận được sự cổ vũ nhiệt tình của đông đảo cán bộ, công chức, người lao động.

Không khí giao lưu diễn ra vui tươi, hào hứng, tạo cơ hội để các đơn vị cùng gặp gỡ, chia sẻ và tăng cường sự gắn kết.

Hoạt động giao lưu thể thao là dịp để cán bộ, công chức, viên chức, người lao động các cơ quan, đơn vị trực thuộc Ủy ban MTTQ tỉnh tăng cường giao lưu, hiểu biết lẫn nhau, thắt chặt tình đoàn kết. Đồng thời, khuyến khích phong trào rèn luyện thể dục, thể thao, nâng cao sức khỏe và đời sống tinh thần. Qua đó, góp phần tạo khí thế thi đua sôi nổi, xây dựng môi trường làm việc đoàn kết, trách nhiệm, phối hợp chặt chẽ trong thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao.

Đối với Đảng bộ Dân vận, Mặt trận và các đoàn thể tỉnh, tinh thần đoàn kết, đồng thuận, gắn bó và sẻ chia không chỉ là giá trị văn hóa mà còn là nền tảng quan trọng trong xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh. Đây cũng là yếu tố góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội trong tập hợp, vận động các tầng lớp Nhân dân, củng cố và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Tuấn Sinh tham gia cổ vũ các đội thi đấu bóng chuyền hơi.

Thông qua hoạt động, tiếp tục lan tỏa tinh thần đoàn kết, xây dựng đời sống văn hóa lành mạnh trong mỗi cơ quan, đơn vị, tạo động lực để đội ngũ cán bộ, công chức, người lao động hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Hải Đăng