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Mang tiếng cười và sự quan tâm, sẻ chia đến với trẻ em nơi biên giới Yên Khương

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(Baothanhhoa.vn) - Tiếng trống hội rộn ràng, các tiết mục nghệ thuật đặc sắc cùng hàng trăm phần quà ý nghĩa, Chương trình “Trung thu cho em - Đêm hội trăng rằm” năm 2026 đã mang một mùa trung thu trọn vẹn, ấm áp đến với thiếu nhi vùng biên giới Yên Khương.

Mang tiếng cười và sự quan tâm, sẻ chia đến với trẻ em nơi biên giới Yên Khương

Tiếng trống hội rộn ràng, các tiết mục nghệ thuật đặc sắc cùng hàng trăm phần quà ý nghĩa, Chương trình “Trung thu cho em - Đêm hội trăng rằm” năm 2026 đã mang một mùa trung thu trọn vẹn, ấm áp đến với thiếu nhi vùng biên giới Yên Khương.

Mang tiếng cười và sự quan tâm, sẻ chia đến với trẻ em nơi biên giới Yên Khương

Chương trình do Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Công an tỉnh, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh phối hợp với Báo và Phát thanh, truyền hình Thanh Hóa, UBND xã Yên Khương tổ chức.

Mang tiếng cười và sự quan tâm, sẻ chia đến với trẻ em nơi biên giới Yên Khương

Đúng 19 giờ ngày 22/9, đêm hội chính thức bắt đầu trong không gian rực rỡ ánh đèn cùng tiết mục ảo thuật “Điều bất ngờ đêm hội” do ảo thuật gia Lê Bình đến từ thủ đô Hà Nội trình diễn.

Mang tiếng cười và sự quan tâm, sẻ chia đến với trẻ em nơi biên giới Yên Khương

Những gương mặt trẻ thơ háo hức dõi theo từng tiết mục nghệ thuật.

Mang tiếng cười và sự quan tâm, sẻ chia đến với trẻ em nơi biên giới Yên Khương

Sự xuất hiện của chị Hằng dịu dàng và chú Cuội hóm hỉnh làm thắp sáng thêm nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt các em nhỏ.

Mang tiếng cười và sự quan tâm, sẻ chia đến với trẻ em nơi biên giới Yên Khương

Đỉnh điểm của sự bùng nổ cảm xúc trong đêm hội là sự xuất hiện của NSND Xuân Bắc và NSND Tự Long. Bằng màn tung hứng hài hước, hai nghệ sĩ đã mang đến đêm hội những tiếng cười giòn giã.

Mang tiếng cười và sự quan tâm, sẻ chia đến với trẻ em nơi biên giới Yên Khương

Không chỉ có các tiết mục văn nghệ, chương trình còn dành nhiều thời gian để trao quà, học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, học sinh đạt thành tích cao trong học tập.

Mang tiếng cười và sự quan tâm, sẻ chia đến với trẻ em nơi biên giới Yên Khương

Mỗi món quà mà các em nhỏ nhận được không chỉ là sự hỗ trợ về vật chất mà còn thể hiện sự quan tâm, sẻ chia của cấp ủy, chính quyền, lực lượng vũ trang và các tổ chức, cá nhân đối với người dân, học sinh nơi biên giới.

Mang tiếng cười và sự quan tâm, sẻ chia đến với trẻ em nơi biên giới Yên Khương

Hòa mình vào đêm hội Trung thu rộn rã, là những ca khúc dành cho thiếu niên nhi đồng, tạo nên một không gian tuổi thơ ngập tràn hạnh phúc giữa miền biên viễn.

Mang tiếng cười và sự quan tâm, sẻ chia đến với trẻ em nơi biên giới Yên Khương

Hoạt động múa lân sôi động thu hút sự chú ý của các em nhỏ trong đêm hội.

Mang tiếng cười và sự quan tâm, sẻ chia đến với trẻ em nơi biên giới Yên Khương

Ánh mắt tròn xoe và những tràng cười giòn giã sau các màn biểu diễn nghệ thuật.

Mang tiếng cười và sự quan tâm, sẻ chia đến với trẻ em nơi biên giới Yên Khương

Ánh đèn ông sao, tiếng trống lân và những gương mặt rạng rỡ tạo nên một bức tranh trung thu đặc biệt, đủ đầy tình cảm nơi vùng biên giới Yên Khương.

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Từ khóa:

#Trung thu #Yên Khương #Thiếu nhi #Đêm hội trăng rằm #Chương trình #Nghệ thuật #Ý nghĩa #Đặc sắc #vùng biên giới #rộn ràng

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