Khám phá điểm khác biệt giữa iPhone 17 Tiêu chuẩn, Pro, Pro Max và iPhone Air

Apple vừa chính thức ra mắt iPhone thế hệ mới với nhiều nâng cấp toàn diện, từ thiết kế, hiệu năng cho đến trải nghiệm phần mềm. Điểm đáng chú ý là ba phiên bản được nhiều người quan tâm nhất – iPhone Air, iPhone 17 Pro và iPhone 17 Pro Max – đều mang đặc điểm riêng, nhắm tới các nhóm khách hàng khác nhau.

Mỗi phiên bản iPhone mang một cá tính riêng

iPhone Air mang phong cách trẻ trung, dễ tiếp cận với nhiều lựa chọn màu sắc. iPhone 17 Pro được thiết kế để cân bằng giữa hiệu năng mạnh mẽ và mức giá hợp lý. Trong khi đó, iPhone 17 Pro Max hướng tới người dùng cao cấp, muốn trải nghiệm toàn diện nhất với màn hình lớn và pin dung lượng cao.

Sự phân định này giúp người dùng dễ dàng nhận biết đâu là phiên bản phù hợp nhất với nhu cầu của mình.

Chọn iPhone 17 Pro/Pro Max, chọn đúng nhu cầu

Trải nghiệm hiển thị rộng rãi và sắc nét hơn

Nhìn chung, iPhone 17 vẫn duy trì ngôn ngữ thiết kế đặc trưng của Apple, nhưng mỗi phiên bản lại có sự khác biệt. iPhone Air nổi bật với khung titan nhẹ và bền, cùng nhiều lựa chọn màu sắc trẻ trung, tươi mới.

iPhone Air: Khung titan nhẹ, bền và đầy màu sắc

Trong khi đó, phiên bản iPhone 17 Tiêu chuẩn, Pro và Pro Max đều sử dụng khung nhôm nguyên khối cứng cáp. Các phiên bản này đều được trang bị mặt trước Ceramic Shield 2 bền bỉ và mặt lưng bằng kính pha màu sang trọng.

Màn hình của iPhone Air rộng 6,5 inch, đủ lớn cho trải nghiệm giải trí. Trong khi đó, iPhone 17 Tiêu chuẩn và iPhone 17 Pro có cùng kích thước màn hình 6,3 inch với viền siêu mỏng, còn iPhone 17 Pro Max đạt 6,9 inch, trở thành thiết bị lý tưởng cho người thích không gian hiển thị tối đa. Cả bốn phiên bản đều sở hữu tần số quét 120Hz, mang lại cảm giác vuốt chạm mượt mà.

Sức mạnh phần cứng được phân cấp rõ ràng

Khi review iPhone 17 , hiệu năng là một trong những điểm được đánh giá cao. iPhone 17 Tiêu chuẩn sử dụng chip A19, đáp ứng tốt nhu cầu lướt web, mạng xã hội và chơi game phổ biến. Trong khi đó, iPhone Air và iPhone 17 Pro/Pro Max được trang bị chip A19 Pro trên tiến trình 3nm, hỗ trợ xử lý các tác vụ phức tạp như dựng video hay chơi game đồ họa cao.

Camera: Nâng cấp mạnh cho Pro và Pro Max

iPhone Air sở hữu hệ thống camera đơn với ống kính chính 48MP với tính năng Telephoto 2x. Trong khi đó, iPhone 17 Tiêu chuẩn nâng cấp lên hệ thống hai camera, nâng cấp ống kính Ultra Wide 48MP.

Đặc biệt, iPhone 17 Pro và Pro Max sở hữu hệ thống ba camera đều có độ phân giải 48MP, với các tính năng chụp ảnh chuyên nghiệp. Bên cạnh ống kính chính, Ultra Wide và Telephoto 2x, cả hai phiên bản này còn được trang bị thêm tính năng zoom Telephoto 8x, cho khả năng zoom quang học vượt trội, cùng độ thu phóng kỹ thuật số 40x.

Nên chọn phiên bản nào trong iPhone 17?

Để đưa ra quyết định phù hợp, bạn cần xem xét nhu cầu và ngân sách cá nhân. iPhone 17 Tiêu chuẩn là lựa chọn hợp lý cho người dùng cơ bản. Nếu bạn ưu tiên thiết kế thời trang và màn hình lớn, iPhone Air sẽ là lựa chọn phù hợp. Ngược lại, iPhone 17 Pro và Pro Max là sự đầu tư xứng đáng cho những ai cần hiệu năng mạnh mẽ và camera chuyên nghiệp.

Dù lựa chọn ra sao, iPhone 17 tiếp tục khẳng định vị thế của Apple trên thị trường smartphone cao cấp. Mỗi phiên bản đều được tinh chỉnh để phù hợp với từng nhóm khách hàng, giúp người dùng dễ dàng tìm thấy chiếc iPhone đúng với nhu cầu và phong cách cá nhân.

