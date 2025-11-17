Thay đổi địa chỉ Công ty Luật TNHH Hải Tiến
Thông báo thay đổi địa chỉ Công ty Luật TNHH Hải Tiến.
Công ty Luật TNHH Hải Tiến
Giấy đăng ký hoạt động số 26020030/TP/ĐKHĐ
Người đại diện: Luật sư Bùi Thị Hải, thẻ luật sư số: 10377/LS
SĐT: 0973.986.582
Thay đổi địa chỉ Công ty Luật TNHH Hải Tiến từ số 32 LK/FLC Đại lộ Võ Nguyên Giáp, phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa sang địa chỉ mới số 996 Quang Trung, phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa.
Giám đốc
Luật sư Bùi Thị Hải
Bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu