Hotline: 0822.173.636   |

Tin mới

  • Nền tảng số

Cơ quan của Đảng bộ Đảng Cộng Sản Việt Nam tỉnh Thanh Hóa
Tiếng nói của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Thanh Hóa

TRANG ĐIỆN TỬ VĂN HÓA & ĐỜI SỐNG

Thông tin - Quảng cáo

Thay đổi địa chỉ Công ty Luật TNHH Hải Tiến

Theo dõi Thanh Hóa online trên Google News

(Baothanhhoa.vn) - Thông báo thay đổi địa chỉ Công ty Luật TNHH Hải Tiến.

Thay đổi địa chỉ Công ty Luật TNHH Hải Tiến

Thông báo thay đổi địa chỉ Công ty Luật TNHH Hải Tiến.

Thay đổi địa chỉ Công ty Luật TNHH Hải Tiến

Công ty Luật TNHH Hải Tiến

Giấy đăng ký hoạt động số 26020030/TP/ĐKHĐ

Người đại diện: Luật sư Bùi Thị Hải, thẻ luật sư số: 10377/LS

SĐT: 0973.986.582

Thay đổi địa chỉ Công ty Luật TNHH Hải Tiến từ số 32 LK/FLC Đại lộ Võ Nguyên Giáp, phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa sang địa chỉ mới số 996 Quang Trung, phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa.

Giám đốc

Luật sư Bùi Thị Hải

Từ khóa:

#Hải Tiến #Võ Nguyên Giáp #phường Hạc Thành #Thay đổi #Công ty #Đăng ký #Thanh hóa #Luật sư #hoạt động

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

 Thời tiết

Các tin đã đưa

Tin cùng chuyên mục

Công ty Đấu giá hợp danh Đức Anh thông báo

Công ty Đấu giá hợp danh Đức Anh thông báo

Đấu giá tài sản
Công ty Đấu giá hợp danh Đức Anh thông báo đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với thửa đất số 05, tờ BĐ số 22 - xã Hà Ninh cũ (xã Yến Sơn, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa) (nay là xã Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa) lần 5.
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh