Khai mạc hội nghị APNIC60: An toàn và định hướng phát triển Internet toàn cầu

Ngày 9/9, tại Trung tâm Hội nghị Furama Đà Nẵng đã diễn ra Hội nghị Thành viên lần thứ 60 của Trung tâm Thông tin Mạng Châu Á – Thái Bình Dương (APNIC 60). Chương trình diễn ra từ ngày 04 đến 11/9/2025, quy tụ hơn 500 đại biểu quốc tế.

Hội nghị Thành viên lần thứ 60 của Trung tâm Thông tin Mạng Châu Á – Thái Bình Dương (APNIC 60). (Ảnh: Thanh Phong/Vietnam+)

Hội nghị Thành viên APNIC được tổ chức thường niên hai lần mỗi năm. Đây là hội nghị cấp cao nhất của khu vực về xây dựng chính sách quản lý IP/ASN, đồng thời là diễn đàn kết nối cộng đồng Internet, nơi các chuyên gia gặp gỡ và chia sẻ kinh nghiệm về chính sách, công nghệ trong lĩnh vực tài nguyên Internet khu vực Châu Á - Thái Bình Dương.

Năm nay, APNIC 60 được Việt Nam đăng cai tổ chức tại thành phố Đà Nẵng, tập trung vào việc đề xuất, thảo luận, biểu quyết và xây dựng chính sách tài nguyên Internet (IP, ASN) trong khu vực. Hội nghị cũng diễn ra các cuộc họp định kỳ của các nhóm thảo luận chuyên sâu (SIG) và thảo luận về sự tham gia, vai trò của tổ chức quản lý IP cấp khu vực đối với các vấn đề quốc tế.

Ông Kenny Huang, Chủ tịch Hội đồng quản lý, APNIC phát biểu khai mạc APNIC 60 được tổ chức tại Đà Nẵng, Việt Nam. (Ảnh: Vietnam+)

Đặc biệt, hội nghị còn thảo luận chuyên sâu về định hướng phát triển và đảm bảo an toàn Internet toàn cầu, bao gồm các vấn đề như Internet lượng tử, thúc đẩy sử dụng hiệu quả tài nguyên Internet, triển khai IPv6, ứng dụng AI, quản lý, giám sát và vận hành đảm bảo an toàn định tuyến và kết nối Internet.

Hội nghị cũng đề cập đến nghiên cứu, phát triển và ứng dụng công nghệ Internet, cùng với các chương trình đào tạo quản trị, an toàn mạng và định tuyến Internet cho các tổ chức, cá nhân có nhu cầu.

Trong khuôn khổ Hội nghị APNIC 60, ban tổ chức cũng khai mạc Hội nghị các Nhà quản lý và vận hành trạm trung chuyển Internet khu vực Châu Á – Thái Bình Dương (APIX 32). Đây là sự kiện cấp cao nhất của khu vực về kết nối Internet qua các trạm trung chuyển Internet (IX).

Phiên chuyên đề tại hội nghị Thành viên lần thứ 60 của Trung tâm Thông tin Mạng Châu Á – Thái Bình Dương (APNIC 60). (Ảnh: Thanh Phong/Vietnam+)

Trung tâm Thông tin Mạng Châu Á – Thái Bình Dương (APNIC) được thành lập từ năm 1993, là tổ chức quản lý tài nguyên Internet (IP và ASN) khu vực và đóng vai trò then chốt trong việc xây dựng chính sách và hạ tầng Internet toàn cầu.

Việc đăng cai tổ chức APNIC 60 tại Đà Nẵng đánh dấu sự tín nhiệm của cộng đồng Internet quốc tế dành cho Việt Nam, đồng thời khẳng định hiệu quả thực thi các định hướng chiến lược của Bộ Chính trị, thể hiện vai trò dẫn dắt khu vực trong công tác xây dựng chính sách, phát triển hạ tầng Internet thế hệ mới, thúc đẩy hợp tác kỹ thuật, chia sẻ kinh nghiệm và kết nối cộng đồng Internet toàn cầu.

Năm 2003, Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC) được Trung tâm Thông tin Mạng Châu Á – Thái Bình Dương (APNIC) công nhận là tổ chức quản lý tài nguyên Internet cấp quốc gia (National Internet Registry – NIR), thực hiện cấp phát và phân bổ địa chỉ IP, ASN tại Việt Nam./.

Theo TTXVN