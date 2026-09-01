Khắc phục tồn tại PCCC tại các cơ sở sản xuất

Phường Bỉm Sơn hiện có 20 cơ sở sản xuất và 2 kho thuộc diện quản lý, kiểm tra về phòng cháy, chữa cháy (PCCC) của Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ (CNCH), Công an tỉnh Thanh Hóa. Đến nay, 22/22 cơ sở đã được kiểm tra; 21 cơ sở không còn tồn tại, hạn chế về PCCC, 1 cơ sở sản xuất không bảo đảm đã bị đình chỉ sản xuất.

Lực lượng chức năng kiểm tra hệ thống máy bơm, đường ống và các thiết bị phục vụ chữa cháy tại Công ty CP VICEM Bao bì Bỉm Sơn.

Bổ sung điều kiện an toàn cho công trình cũ

Nhà máy VICEM Bao bì Bỉm Sơn được đưa vào sử dụng từ năm 1994, trước thời điểm Luật PCCC năm 2001 có hiệu lực. Nhà máy có tổng diện tích khoảng 40.122m2, gồm 2 nhà sản xuất, 3 nhà kho cùng các hạng mục phụ trợ. Do được xây dựng từ hơn 30 năm trước, một số hạng mục của nhà máy phải được bổ sung, khắc phục để đáp ứng yêu cầu PCCC hiện hành.

Theo hồ sơ kiểm tra, những nội dung doanh nghiệp phải thực hiện gồm trang bị hệ thống chữa cháy tự động cho các hạng mục công trình. Đồng thời phải thay thế hệ thống bơm chữa cháy bảo đảm công suất và thực hiện giải pháp khắc phục thay thế đối với những yêu cầu về PCCC không thể thực hiện theo giải pháp thông thường do đặc điểm công trình cũ.

Giai đoạn 2024-2025, Công ty CP VICEM Bao bì Bỉm Sơn đã đầu tư gần 4 tỷ đồng để bổ sung, nâng cấp các hạng mục PCCC. Nguồn kinh phí tập trung cho hệ thống báo cháy, chữa cháy tự động, máy bơm, đường ống, đầu phun và các thiết bị phục vụ chữa cháy tại chỗ. Việc cải tạo được triển khai trong điều kiện nhà máy vẫn duy trì sản xuất nên các hạng mục được thực hiện theo từng phần, bảo đảm yêu cầu kỹ thuật và hạn chế ảnh hưởng đến dây chuyền hiện có.

Đối với những yêu cầu không thể thực hiện do đặc điểm công trình đã xây dựng từ lâu, doanh nghiệp áp dụng các giải pháp khắc phục thay thế. Trong đó, nhà máy bổ sung giải pháp hạn chế cháy lan, tăng cường hệ thống chữa cháy tự động sprinkler, giảm lượng chất cháy tại một số khu vực kho. Đồng thời bố trí, sắp xếp hàng hóa bảo đảm khoảng cách an toàn với nguồn nhiệt, nguồn lửa và thiết bị điện.

Ngày 7/7/2026, UBND phường Bỉm Sơn thành lập đoàn kiểm tra kết quả khắc phục tại Công ty CP VICEM Bao bì Bỉm Sơn. Qua kiểm tra hồ sơ và vận hành thực tế, hệ thống báo cháy tự động, đèn chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn và hệ thống chữa cháy bằng nước được ghi nhận hoạt động theo thiết kế. Hệ thống chữa cháy gồm họng nước trong và ngoài nhà, sprinkler, máy bơm; nguồn nước chữa cháy được bố trí từ bể có dung tích trên 1.000m3. Kết quả kiểm tra xác định doanh nghiệp đã thực hiện đầy đủ các nội dung khắc phục theo phương án.

Sau khi hoàn thành phương án, doanh nghiệp tiếp tục được yêu cầu duy trì các điều kiện an toàn trong suốt quá trình hoạt động; thường xuyên kiểm tra, bảo dưỡng hệ thống điện, thiết bị điện và các hệ thống PCCC; quản lý nguồn lửa, nguồn nhiệt; không tự ý cải tạo, thay đổi công năng các hạng mục công trình khi chưa thực hiện các thủ tục theo quy định.

Kiểm tra gắn với duy trì điều kiện an toàn

VICEM Bao bì Bỉm Sơn là một trong số các cơ sở sản xuất, kho thuộc diện quản lý về PCCC trên địa bàn phường Bỉm Sơn. Theo ông Trần Xuân Việt, Phó Chủ tịch UBND phường Bỉm Sơn: “Hiện trên địa bàn có 20 cơ sở sản xuất và 2 kho. Cả 22 cơ sở đều thuộc thẩm quyền quản lý, kiểm tra về PCCC của Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an tỉnh Thanh Hóa. UBND phường thực hiện trách nhiệm phối hợp trong quá trình triển khai”.

Đến nay, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH đã kiểm tra 22/22 cơ sở. Trong đó, 21 cơ sở không còn các tồn tại, hạn chế về PCCC; 1 cơ sở sản xuất không bảo đảm đã bị đình chỉ sản xuất.

Kết quả kiểm tra cho thấy việc xử lý các tồn tại về PCCC được thực hiện theo tình trạng cụ thể của từng cơ sở. Với những công trình được xây dựng, đưa vào sử dụng từ nhiều năm trước, một số yêu cầu không thể thực hiện theo giải pháp áp dụng đối với công trình xây dựng mới thì phải có phương án khắc phục thay thế phù hợp. Việc thực hiện phương án khắc phục phải được kiểm tra, đánh giá theo quy định.

Trường hợp Nhà máy VICEM Bao bì Bỉm Sơn cho thấy việc khắc phục tại công trình cũ không chỉ là bổ sung phương tiện chữa cháy. Các yêu cầu còn liên quan đến khả năng ngăn cháy lan, nguồn nước, công suất máy bơm, hệ thống báo cháy và chữa cháy tự động, lối thoát nạn, việc bố trí hàng hóa, quản lý nguồn nhiệt, nguồn lửa. Đây là những điều kiện phải được duy trì thường xuyên sau khi phương án khắc phục đã hoàn thành.

Theo ông Trần Xuân Việt, đối với các cơ sở sản xuất, kho thuộc thẩm quyền quản lý, kiểm tra của Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, phường tiếp tục phối hợp với lực lượng chức năng trong quá trình thực hiện các quy định về PCCC trên địa bàn. Việc 1 cơ sở sản xuất không bảo đảm phải đình chỉ sản xuất cũng cho thấy kết quả kiểm tra được gắn trực tiếp với điều kiện hoạt động của từng cơ sở.

Đối với cơ sở sản xuất, kho chứa, máy móc, thiết bị điện, nguyên liệu và hàng hóa thường xuyên thay đổi theo hoạt động sản xuất, kinh doanh. Vì vậy, cùng với khắc phục những tồn tại đã được chỉ ra, việc duy trì hệ thống PCCC, lối thoát nạn, khoảng cách an toàn; kiểm tra hệ thống điện, nguồn nhiệt, nguồn lửa và tổ chức lực lượng PCCC tại chỗ là yêu cầu phải thực hiện thường xuyên.

Bài và ảnh: Đại Nghĩa