Xã Hoằng Tiến: Giải quyết thấu đáo kiến nghị, củng cố niềm tin của người dân

Huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị, đề cao trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy, chính quyền và giải quyết công việc trên tinh thần thượng tôn pháp luật là cách xã Hoằng Tiến đang thực hiện trong giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân. Qua đó, quyền và lợi ích hợp pháp của người dân được bảo vệ, những vướng mắc từng bước được tháo gỡ, góp phần củng cố niềm tin của Nhân dân đối với cấp ủy, chính quyền địa phương.

Lãnh đạo xã Hoằng Tiến gặp gỡ, làm việc với công dân có đơn kiến nghị.

Năm 2017, huyện Hoằng Hoá (cũ) thực hiện dự án mở rộng, nâng cấp tuyến đường từ Quốc lộ 1A đi Hải Tiến. Để phục vụ dự án, huyện đã thực hiện thu hồi đất đối với các hộ, trong đó có hộ ông Bùi Đình Dũng.

Do bị thu hồi đất ở, hộ ông Dũng được bố trí tái định cư tại mặt bằng quy hoạch 168.

Tuy nhiên, do huyện Hoằng Hoá không giải phóng được mặt bằng, không thể xây dựng khu tái định cư nên hộ ông Dũng không được bàn giao đất. Ông Bùi Đình Dũng đã gửi đơn kiến nghị nhiều lần lên UBND huyện Hoằng Hoá (cũ) và UBND xã Hoằng Tiến.

Tháng 8/2026, ông Bùi Đình Dũng tiếp tục có đơn kiến nghị gửi đến đồng chí Bí thư Tỉnh ủy và đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh. Sau khi tiếp nhận đơn, Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thái đã tiếp, làm việc với xã Hoằng Tiến và ông Bùi Đình Dũng.

Nhận thấy nội dung kiến nghị của ông Dũng là chính đáng, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã chỉ đạo xã Hoằng Tiến giải quyết dứt điểm vụ việc, rà soát hồ sơ địa chính, hồ sơ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và các tài liệu có liên quan để xác định căn cứ pháp lý việc bồi thường về đất cho hộ ông Bùi Văn Dũng.

Ngay sau khi tiếp nhận chỉ đạo của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, xã Hoằng Tiến đã thực hiện việc rà soát quy định của pháp luật, nghiên cứu, đối chiếu hồ sơ liên quan đến việc thu hồi đất và cấp đất tái định cư đối với gia đình ông Dũng. Đồng thời, xin ý kiến tham vấn của Sở Nông nghiệp và Môi trường để đảm bảo quá trình giải quyết tuân thủ quy định của pháp luật.

Sau khi xác định hộ ông Dũng đủ điều kiện để được cấp đất tái định cư, xã Hoằng Tiến đã thực hiện các bước quy trình cấp đất cho gia đình ông tại mặt bằng 166, có vị trí tương đồng với mặt bằng 168 đã được UBND huyện Hoằng Hoá (cũ) cam kết trước đây.

Hiện tại, xã Hoằng Tiến đã thực hiện việc xác định vị trí lô đất, bàn giao đất ngoài hiện trường và sẽ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ngay sau khi hộ ông Dũng thực hiện xong nghĩa vụ nộp thuế.

Cán bộ xã Hoằng Tiến đo đạc, bàn giao đất cho hộ ông Bùi Đình Dũng ngoài thực địa.

Phấn khởi vì những nội dung kiến nghị của mình được giải quyết đảm bảo quyền và lợi ích theo quy định của pháp luật, ông Bùi Đình Dũng cho biết: “Được sự quan tâm chỉ đạo của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, sự vào cuộc trách nhiệm của xã Hoằng Tiến, gia đình tôi đã được cấp đất tái định cư tại mặt bằng 166 có vị trí tương đồng với mặt bằng 168 mà huyện Hoằng Hóa dự định cấp cho gia đình tôi trước đây. Gia đình tôi rất vui mừng, phấn khởi”.

Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, xã Hoằng Tiến đã giải quyết dứt điểm đơn kiến nghị của công dân, tránh được tình trạng công dân gửi đơn kiến nghị nhiều lần và gửi đơn vượt cấp dẫn đến tình trạng vụ việc không được giải quyết, tiếp tục kéo dài.

Ông Lê Xuân Hoàn, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Hoằng Tiến cho biết: “Thông qua giải quyết đơn kiến nghị của ông Bùi Đình Dũng, xã rút ra kinh nghiệm trong công tác giải quyết đơn thư của công dân cần huy động cả hệ thống chính trị, phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền và quá trình giải quyết đảm bảo theo quy định của pháp luật”.

Có thể thấy, địa phương nào quan tâm và thực hiện tốt công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư sẽ củng cố được niềm tin của công dân đối với cấp ủy, chính quyền. Đây cũng là yếu tố quan trọng góp phần ổn định an ninh, trật tự, tạo điều kiện thuận lợi để hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Đình Hà