Bàn giao 57 con trâu, bò sinh sản cho hộ nghèo ở xã Tây Đô

Chiều 18/11, UBND xã Tây Đô tổ chức chương trình trao tặng trâu, bò sinh sản cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trong hỗ trợ phát triển sản xuất năm 2026.

Đại diện lãnh đạo xã Tây Đô trao hỗ trợ trâu, bò sinh sản cho hộ nghèo, hộ cận nghèo.

Trên cơ sở vốn giao về hỗ trợ sản xuất, sinh kế xây dựng mô hình giảm nghèo với số tiền 946 triệu đồng, UBND xã Tây Đô đã triển khai đến các thôn, tổ chức rà soát, bình xét, lựa chọn các hộ có đủ điều kiện tham gia. Qua đó, xã đã lựa chọn được 57 hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo để hỗ trợ trâu, bò sinh sản và gà ri đẻ trứng.

Tại chương trình, đại diện lãnh đạo xã đã trao 57 con trâu, bò sinh sản cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo. Đây là nguồn hỗ trợ thiết thực, giúp người nghèo có thêm điều kiện để phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo bền vững và ổn định cuộc sống

Trung Hiếu