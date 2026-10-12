Kết nối hội viên qua các phong trào

Hội LHPN xã Hoạt Giang đã đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, triển khai nhiều phong trào, mô hình phù hợp với thực tiễn tại địa phương. Từ việc hỗ trợ phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa đến bảo vệ môi trường, chuyển đổi số và an sinh xã hội, các hoạt động của Hội LHPN xã đều hướng về cơ sở, đáp ứng nhu cầu thiết thực của hội viên. Qua đó, tổ chức hội ngày càng khẳng định vai trò là cầu nối tập hợp, đoàn kết phụ nữ, góp phần xây dựng tổ chức hội vững mạnh.

Hội LHPN xã Hoạt Giang thăm, động viên hộ chị Lê Thị Phương vay vốn phát triển nghề cơ khí.

Xác định hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế là nhiệm vụ trọng tâm, Hội LHPN xã đã tích cực phối hợp với các ngân hàng tạo điều kiện cho hội viên tiếp cận nguồn vốn tín dụng ưu đãi. Hiện nay, hội quản lý 22 tổ tiết kiệm và vay vốn với tổng dư nợ gần 57 tỷ đồng, hỗ trợ 644 hộ vay phát triển sản xuất, kinh doanh.

Từ nguồn vốn vay ưu đãi và sự đồng hành của tổ chức hội, nhiều hội viên đã mạnh dạn đầu tư sản xuất, phát triển kinh tế gia đình. Năm 2022, chị Lê Thị Phương, hội viên chi hội phụ nữ thôn Hà Bình được vay 80 triệu đồng vốn giải quyết việc làm để mở rộng xưởng cơ khí. Chị tiếp tục tiếp cận các nguồn vốn hỗ trợ khác phục vụ việc học tập của con em. Nhờ sử dụng vốn hiệu quả, gia đình chị từng bước mở rộng sản xuất, tạo việc làm thường xuyên cho 3 lao động. Kinh tế gia đình ổn định, có thu nhập là thuận lợi lớn để vợ chồng chị nuôi con học đại học.

Không chỉ làm kinh tế giỏi, chị Phương còn tích cực tham gia các hoạt động xã hội tại địa phương. Gia đình chị thường xuyên đồng hành cùng các phong trào chuyển đổi số, văn hóa, văn nghệ, thể thao; đóng góp kinh phí xây dựng cụm đèn chiếu sáng trên tuyến đường khu dân cư, góp phần thực hiện phong trào xây dựng môi trường “sáng - xanh - sạch - đẹp”.

Hội LHPN xã thăm gia đình chị Nguyễn Thị Thơm sử dụng vốn vay phát triển kinh tế hiệu quả.

Chị Nguyễn Thị Thơm, chi hội phụ nữ thôn Hà Bình cũng là một trong những hội viên tiêu biểu trong thực hiện các phong trào của phụ nữ. Từ khoản vay ban đầu chỉ 8 triệu đồng để buôn bán nhỏ, đến nay chị đã được tiếp cận nguồn vốn lên đến 100 triệu đồng để mở rộng cửa hàng tạp hóa. Nhờ kinh doanh hiệu quả, kinh tế gia đình ngày càng ổn định, các con được học hành đầy đủ và trưởng thành. Không chỉ chăm lo phát triển kinh tế gia đình, chị còn nhận đỡ đầu một trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trong thôn với mức hỗ trợ 500 nghìn đồng mỗi tháng. Chị còn là hội viên nòng cốt của phong trào văn hóa, văn nghệ, thể thao của chi hội.

Hội LHPN xã Hoạt Giang còn triển khai nhiều mô hình hỗ trợ sinh kế thiết thực. Hội duy trì tổ hợp tác sản xuất, kinh doanh mắm tép do phụ nữ làm chủ; hỗ trợ vốn vay, kết nối tiêu thụ sản phẩm cho hội viên. Đồng thời, vận động các nguồn lực trao tặng hàng trăm con gà giống cho phụ nữ và trẻ em nghèo nhằm tạo sinh kế bền vững. Ở các chi hội, chị em hỗ trợ nhau vay vốn không tính lãi để sản xuất, kinh doanh lên đến 500 triệu đồng vốn, giúp 280 hội viên vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống. 9/9 chi hội xây dựng mô hình “Ngôi nhà xanh” gom phế liệu vừa góp phần bảo vệ môi trường vừa tạo nguồn quỹ hỗ trợ phụ nữ, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

Hội viên phụ nữ xã Hoạt Giang chăm sóc tuyến đường hàng rào xanh, làm đẹp cảnh quan môi trường.

Không chỉ quan tâm nâng cao đời sống vật chất, Hội LHPN xã còn chú trọng xây dựng môi trường sống văn minh và đời sống tinh thần phong phú cho hội viên. Nhiều phong trào như “Ngày chủ nhật xanh”, “Đoạn đường xanh”, “Ngôi nhà xanh”, “Nhà sạch, vườn đẹp” được triển khai đồng bộ, thu hút đông đảo phụ nữ tham gia. Tại các chi hội, chị em tích cực trồng, chăm sóc hàng rào xanh, chỉnh trang cảnh quan, giữ gìn vệ sinh môi trường, góp phần xây dựng diện mạo nông thôn ngày càng khang trang, sạch đẹp. Song song với đó, chương trình “Mẹ đỡ đầu”, các câu lạc bộ văn hóa, văn nghệ, bóng chuyền hơi, dân vũ thể thao được triển khai rộng khắp. Những hoạt động thiết thực này không chỉ nâng cao đời sống tinh thần mà còn giúp phụ nữ tự tin hơn trong cuộc sống, tích cực tham gia các phong trào tại địa phương. Qua đó, Hội LHPN xã đã phát huy hiệu quả vai trò tập hợp, đoàn kết hội viên. Hiện nay, hội có 9 chi hội phụ nữ thôn và 1 chi hội phụ nữ công an với hơn 5.500 hội viên; tỷ lệ hội viên tham gia sinh hoạt đạt 88%.

Bà Nguyễn Thị Liên, Chủ tịch Hội LHPN xã Hoạt Giang, cho biết: “Thông qua các hoạt động hỗ trợ phát triển kinh tế, bảo vệ môi trường, văn hóa - thể thao và an sinh xã hội, nhiều phụ nữ đã chủ động tham gia sinh hoạt hội. Đây là nền tảng quan trọng để hội tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động hướng về cơ sở, về hội viên, góp phần xây dựng tổ chức hội ngày càng vững mạnh, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương”.

Bài và ảnh: Lê Hà