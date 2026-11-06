Karate Thanh Hoá chờ tin vui đầu tiên tại Đại hội Thể thao toàn quốc; MU liên hệ Deschamps thay thế Carrick

V.League vòng 7 khởi tranh hôm nay, Thanh Hóa chuẩn bị chuyến làm khách trước Thể Công Viettel; Tin đồn MU nhắm Didier Deschamps thay thế HLV Michael Carrick; Cristiano Ronaldo chính thức chia tay tuyển Bồ Đào Nha sau những bất đồng với ban huấn luyện... là những tin có trong bản tin thể thao sáng nay (6/11).

Đại hội TTTQ ngày 6/11: Karate Thanh Hoá chờ tin vui đầu tiên

Hôm nay (6/11), các võ sĩ Karate Thanh Hóa tiếp tục bước vào tranh tài tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X, với 3 nội dung Kumite có sự góp mặt của Nguyễn Văn Hợp, Lê Đình An và Nguyễn Thị Dung.

Các nội dung thi đấu diễn ra tại Nhà thi đấu đa năng (504 Huỳnh Tấn Phát, phường Tân Thuận, TP Hồ Chí Minh).

Karate Thanh Hóa đang nỗ lực tìm kiếm tấm huy chương đầu tiên tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X.

Trong buổi sáng, Nguyễn Văn Hợp tranh tài ở hạng cân 60kg nam, Lê Đình An thi đấu hạng cân 67kg nam. Cả hai nội dung diễn ra từ 8 giờ đến 11 giờ 30.

Đến buổi chiều, Nguyễn Thị Dung sẽ bước vào tranh tài ở hạng cân 68kg nữ, thời gian từ 14 giờ đến 17 giờ 30. Dung là VĐV đã mang về HCV đầu tiên cho Karate Thanh Hóa tại Đại hội Thể thao toàn quốc 4 năm trước.

Với sự chuẩn bị và quyết tâm cao, các võ sĩ Thanh Hóa được kỳ vọng sẽ thi đấu tốt, cạnh tranh huy chương và mang về những kết quả tích cực cho đoàn thể thao tỉnh nhà.

V.League vòng 7 khởi tranh hôm nay, Thanh Hóa chuẩn bị chuyến làm khách trước Thể Công Viettel

Vòng 7 LPBank V.League 2026/2027 khởi tranh hôm nay (6/11) với hai trận đấu cùng diễn ra lúc 18h: Hồng Lĩnh Hà Tĩnh tiếp đón Thép Xanh Nam Định và Trường Tươi Đồng Nai gặp SHB Đà Nẵng.

Các trận đấu tiếp theo diễn ra trong hai ngày 7 và 8/11. Tâm điểm với người hâm mộ xứ Thanh là chuyến làm khách của CLB Thanh Hóa trước Thể Công Viettel lúc 19h15 ngày 8/11 trên sân Hàng Đẫy.

Lịch thi đấy vòng 7 V.League 2026/2027.

Sau 6 vòng, Thanh Hóa có 8 điểm, đứng thứ 11/14 đội. Trong khi đó, Thể Công Viettel mới giành 4 điểm, xếp thứ 12. Đội bóng áo lính vừa chia tay HLV Velizar Popov sau chuỗi trận không tốt và đã bổ nhiệm chuyên gia Brazil Almeida De Azevedo Silva làm người kế nhiệm.

Trận đấu cuối tuần vì vậy có thêm yếu tố đáng chú ý khi cả hai đội đều trải qua những thay đổi trên băng ghế huấn luyện. Thanh Hóa cần sớm ổn định vị trí HLV trưởng, còn Thể Công Viettel phải tìm cách cải thiện phong độ dưới thời nhà cầm quân mới.

Tin đồn MU nhắm Didier Deschamps thay thế HLV Michael Carrick

Truyền thông Pháp (Foot Mercato) đưa tin Manchester United đang cân nhắc bổ nhiệm HLV Didier Deschamps nếu quyết định chia tay Michael Carrick. Chiến thắng ngược dòng trước Roma tại Champions League mới đây chỉ giúp Carrick kéo dài thêm chút thời gian tại Old Trafford.

Lãnh đạo MU đang tính đến phương án mời về Didier Deschamps. Ảnh: SunSport

Dù Real Madrid từng là ưu tiên số một sau khi rời tuyển Pháp mùa hè vừa qua nhưng thất bại trước Jose Mourinho,Deschamps được cho là sẵn sàng lắng nghe đề nghị từ Quỷ đỏ.

Giới chóp bu MU hiện không mấy ấn tượng với các ứng viên như Antonio Conte, Eddie Howe hay Julian Nagelsmann, trong khi việc chiêu mộ Fabian Hurzeler hay Unai Emery lại gặp rào cản lớn về phí giải phóng hợp đồng.

Cristiano Ronaldo chính thức chia tay tuyển Bồ Đào Nha sau những bất đồng với ban huấn luyện

Sau 23 năm cống hiến lẫy lừng, Cristiano Ronaldo đã quyết định giã từ sự nghiệp thi đấu quốc tế.

Ronaldo quyết định từ giã đội tuyển.

Dù đưa ra thông điệp nhẹ nhàng về việc nhường lại vị trí cho thế hệ trẻ, nguyên nhân trực tiếp dẫn đến quyết định ở tuổi 41 lại xuất phát từ những căng thẳng âm ỉ với HLV Jorge Jesus. Bước ngoặt xảy ra hồi tháng 10/2026 khi CR7 không được đá chính ở trận gặp Đan Mạch tại Nations League và bất mãn rời đại bản doanh đội tuyển do cảm thấy không còn được tôn trọng vị thế cũng như vai trò cam kết.

Ronaldo khép lại chặng đường lịch sử cùng tuyển Bồ Đào Nha với kỷ lục 234 lần ra sân, ghi 146 bàn thắng và giành các danh hiệu EURO 2016 cùng UEFA Nations League (2019, 2025).

HS