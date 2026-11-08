Italy cảnh báo nguy cơ gia tăng từ các cuộc tấn công mạng và chiến tranh nhận thức

Bộ trưởng Quốc phòng Italy Guido Crosetto ngày 7/11 cảnh báo các cuộc tấn công mạng và những hình thức chiến tranh hỗn hợp mới nổi đang đặt ra những thách thức ngày càng lớn đối với an ninh quốc gia, đồng thời kêu gọi chính phủ các nước chủ động dự báo, phòng ngừa nguy cơ thay vì chỉ ứng phó khi các mối đe dọa đã xuất hiện.

Trong bài đăng trên mạng xã hội X, Bộ trưởng Crosetto cho biết ông đã liên tục cảnh báo về chiến tranh hỗn hợp trong suốt 4 năm qua. Tuy nhiên, chỉ đến thời gian gần đây, những nguy cơ và lỗ hổng an ninh liên quan đến các cuộc tấn công mạng mới nhận được sự quan tâm rộng rãi hơn.

Ông cho rằng bên cạnh các hình thức tấn công mạng truyền thống, nhiều chính phủ vẫn chưa đánh giá đúng mức những nguy cơ từ chiến tranh nhận thức - một phương thức tác động đến suy nghĩ, nhận thức và hành vi của con người thông qua việc khai thác dữ liệu cá nhân, lập hồ sơ hành vi và ứng dụng khoa học thần kinh. Các hoạt động thao túng thông tin nhằm định hướng nhận thức và tác động đến quyết định của cá nhân cũng là một phần của hình thức chiến tranh này.

Theo Bộ trưởng Crosetto, các lực lượng có ý đồ thù địch đang hiện diện ngày càng phổ biến trong không gian số, khiến những nguy cơ đối với an ninh trở nên phức tạp và khó nhận diện hơn. Ông cảnh báo các chính phủ có thể tiếp tục đánh giá thấp mức độ nguy hiểm của chiến tranh nhận thức, tương tự như những gì từng xảy ra với các mối đe dọa từ chiến tranh hỗn hợp, cho đến khi hậu quả thực tế bộc lộ.

Người đứng đầu ngành quốc phòng Italy nhấn mạnh cần thay đổi cách tiếp cận, chuyển từ thế bị động trong việc xử lý các mối đe dọa đã phát sinh sang chủ động dự báo và ngăn chặn ngay từ đầu, trong đó có việc xây dựng các biện pháp khiến những hành vi tấn công trở nên khó thực hiện hơn.

Bộ trưởng Crosetto kêu gọi áp dụng cách tiếp cận toàn diện đối với vấn đề an ninh, đồng thời khẳng định bảo vệ an ninh quốc gia cần được xác định là ưu tiên hàng đầu, thay vì chờ đến khi các nguy cơ trở nên nghiêm trọng mới hành động.

Ngọc Liên