Iran tuyên bố bắn hạ UAV MQ-1 của Mỹ trên đảo Qeshm

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Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) ngày 6/11 tuyên bố đã đánh chặn và phá hủy một thiết bị bay không người lái (UAV) MQ-1 của Mỹ trên đảo Qeshm, trong bối cảnh căng thẳng quân sự giữa Tehran và Washington tiếp tục diễn biến phức tạp.

Theo hãng thông tấn nhà nước IRNA, trong thông cáo ngày 6/11, IRGC cho biết lực lượng không quân vũ trụ của tổ chức này đã sử dụng một hệ thống phòng không tiên tiến, được tích hợp trong mạng lưới phòng không của Iran, để phát hiện, đánh chặn và phá hủy UAV MQ-1 của Mỹ trên đảo Qeshm, thuộc tỉnh Hormozgan, miền Nam Iran.

IRGC khẳng định đây là chiếc UAV MQ-1 thứ 16 của Mỹ bị lực lượng Iran bắn hạ. Theo số liệu do tổ chức này công bố, tổng cộng 72 UAV của Mỹ đã bị Iran phá hủy, trong đó có 16 chiếc MQ-1 và 56 chiếc MQ-9. Tuy nhiên, những con số trên hiện là thông tin do phía Iran đưa ra và chưa được kiểm chứng độc lập.

IRGC đồng thời cho biết các lực lượng Iran đang duy trì hoạt động giám sát đối với máy bay Mỹ trong khu vực, bao gồm hoạt động trên không, các nhiệm vụ trinh sát và lộ trình bay. Tuyên bố này cho thấy Tehran tiếp tục đặt trọng tâm vào việc theo dõi và ứng phó với hoạt động quân sự trên không của Mỹ tại khu vực xung quanh đảo Qeshm và eo biển Hormuz.

Qeshm là hòn đảo lớn nhất của Iran, nằm ở tỉnh Hormozgan, gần cửa ngõ phía Bắc eo biển Hormuz. Đây là tuyến hàng hải chiến lược nối Vịnh Persian với Vịnh Oman, có vai trò quan trọng đối với hoạt động vận tải biển và lưu thông năng lượng quốc tế. Vị trí địa lý này khiến khu vực đảo Qeshm và vùng biển lân cận có ý nghĩa đáng kể đối với năng lực giám sát, kiểm soát an ninh hàng hải và phòng thủ của Iran.

Theo IRGC, các lực lượng nước này từng nhiều lần thông báo đánh chặn UAV của Mỹ trên đảo Qeshm và các vùng biển xung quanh. Những tuyên bố như vậy xuất hiện trong bối cảnh hoạt động quân sự trên không tại khu vực tiếp tục được Tehran theo dõi chặt chẽ, trong khi quan hệ giữa Iran và Mỹ vẫn căng thẳng.

Diễn biến trên xảy ra sau chiến dịch tấn công của Mỹ và Israel nhằm vào Iran, bắt đầu từ ngày 28/2, khiến tình hình an ninh khu vực tiếp tục bất ổn. Trong bối cảnh đó, việc IRGC công bố bắn hạ UAV MQ-1 của Mỹ được xem là diễn biến mới liên quan đến hoạt động quân sự trên không tại khu vực eo biển Hormuz, nơi có ý nghĩa chiến lược đối với Iran cũng như các tuyến hàng hải quốc tế.

Thanh Hằng