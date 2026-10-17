Iran khẳng định lập trường trong vấn đề hạt nhân, sẵn sàng đàm phán

Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian tái khẳng định Tehran không có ý định phát triển vũ khí hạt nhân, đồng thời tuyên bố sẵn sàng tiến hành đàm phán nghiêm túc với Mỹ để giải quyết xung đột, song nhấn mạnh Iran sẽ không nhượng bộ trước sức ép.

Theo Văn phòng Tổng thống Iran, ông Pezeshkian đưa ra tuyên bố trên trong cuộc gặp Thủ tướng Gruzia Irakli Kobakhidze bên lề Hội nghị lần thứ 17 các bên tham gia Công ước về đa dạng sinh học (COP17) tại Armenia. Ông bác bỏ các cáo buộc Iran theo đuổi vũ khí hạt nhân, viện dẫn lập trường của cố Lãnh tụ tối cao Ali Khamenei về việc cấm phát triển loại vũ khí này, đồng thời kêu gọi Washington giải quyết bất đồng thông qua đối thoại thay vì sức ép và trừng phạt.

Thủ tướng Gruzia Kobakhidze cũng nhấn mạnh sự phản đối của nước này đối với mọi hình thức can thiệp từ bên ngoài vào công việc nội bộ của các quốc gia.

Trong cuộc gặp với Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan, nhà lãnh đạo Iran tiếp tục cảnh báo việc Mỹ duy trì các biện pháp trừng phạt có thể khiến tình hình nghiêm trọng hơn.

Về phía Mỹ, Tổng thống Donald Trump tuyên bố Washington không có ý định sử dụng vũ khí hạt nhân nhằm vào Iran và không cân nhắc đưa bộ binh vào nước này. Tuy nhiên, theo CNN, quân đội Mỹ đã xây dựng các phương án tấn công cơ sở hạ tầng năng lượng và địa điểm hạt nhân của Iran nếu Washington quyết định nối lại hoạt động quân sự.

Trong diễn biến liên quan, Bộ Ngoại giao Iran ngày 16/10 bác bỏ cáo buộc của Saudi Arabia về việc Tehran hỗ trợ lực lượng Houthi tấn công Saudi Arabia. Iran khẳng định không liên quan đến các hoạt động này, đồng thời bày tỏ sẵn sàng làm trung gian hòa giải giữa Riyadh và Houthi.

Những tuyên bố trên được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng tại Trung Đông tiếp tục diễn biến phức tạp, trong khi các bất đồng giữa Iran với Mỹ và Israel liên quan đến chương trình hạt nhân, trừng phạt và hoạt động quân sự vẫn chưa được giải quyết. Việc Tehran tuyên bố sẵn sàng đàm phán nhưng không chấp nhận sức ép cho thấy đối thoại ngoại giao tiếp tục là một hướng tiếp cận được Iran nhấn mạnh trong nỗ lực giải quyết xung đột.

Minh Phương