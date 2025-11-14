Iran kêu gọi LHQ trừng phạt Mỹ và Israel vì các vụ tấn công quân sự vào cơ sở hạt nhân

Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi vừa kêu gọi Liên Hợp Quốc áp dụng “các biện pháp thích hợp” đối với Mỹ và Israel sau các cuộc không kích vào tháng 6 nhằm vào các cơ sở hạt nhân của Iran.

Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi. Ảnh: The Jerusalem Post.

Trong bức thư gửi Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres và Hội đồng Bảo an, ông Araghchi nhấn mạnh, Mỹ và Israel có trách nhiệm phải bồi thường đầy đủ cho những thiệt hại vật chất và tinh thần đã gây ra cho Iran.

Đợt tấn công của Iran hồi tháng 6 đã vi phạm Điều 2 trong Hiến chương LHQ khi nhắm vào các mục tiêu dân sự. Phía Mỹ có vai trò rất lớn trong cuộc xung đột kéo dài 12 ngày giữa Iran và Israel, thậm chí còn trực tiếp điều động máy bay để không kích trong giai đoạn cuối. Ông Araghchi khẳng định, Iran sẽ bảo lưu quyền theo đuổi mọi công cụ pháp lý để buộc các quốc gia liên quan phải chịu trách nhiệm bồi thường.

Hiện Văn phòng Tổng thư ký LHQ và chính phủ Mỹ chưa đưa ra bình luận chính thức về tuyên bố của Iran.

Ngày 6/11, Tổng thống Trump từng nói với các phóng viên rằng ông “hoàn toàn chịu trách nhiệm” cho cuộc tấn công ban đầu của Israel vào Iran. Ngoại trưởng Iran cho rằng phát biểu này là bằng chứng rõ ràng về sự kiểm soát của Mỹ trong cuộc chiến kéo dài 12 ngày của Iran với Israel, mà truyền thông nhà nước Iran cho biết đã khiến hơn 900 người thiệt mạng, bao gồm các quan chức quân sự Iran.

Yêu cầu của Iran về hành động của LHQ trái ngược với các lời kêu gọi gần đây từ lãnh đạo Mỹ và Iran nhằm tìm giải pháp cho xung đột kéo dài hàng thập kỷ. Thứ trưởng ngoại giao Iran tuần này cho biết nước này muốn đạt được một thỏa thuận hạt nhân hòa bình với Mỹ.

Vào ngày 13/6, Israel đã phát động chiến dịch tấn công phủ đầu nhắm vào các cơ sở quân sự của Iran. Cuộc xung đột sau đó kéo dài trong 12 ngày, trước khi kết thúc bằng việc Mỹ triển khai máy bay B-2 để không kích 3 cơ sở hạt nhân của Tehran.

Trong diễn biến liên quan vấn đề hạt nhân Iran, sau tuyên bố của các Ngoại trưởng G7 kêu gọi Tehran tuân thủ các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, Ngoại trưởng Iran Baghaei cho rằng, cách tiếp cận của G7 ủng hộ Nhóm E3 (Pháp, Anh và Đức) và Mỹ vận dụng cơ chế giải quyết tranh chấp của thỏa thuận JCPOA để khôi phục các biện pháp trừng phạt Iran là “không phù hợp”. Ngoài ra, phía Iran cũng cho rằng yêu cầu của G7 về việc hợp tác với IAEA là “không toàn diện” khi không đề cập đến các vụ tấn công này.

Thanh Giang

Nguồn: Reuters.