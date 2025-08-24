[Infographics] - Bão cấp 15 mạnh như thế nào?
Bão cấp 15 được xem là một trong những cấp độ gió mạnh nhất trên thang đo bão quốc tế, gây ra sức tàn phá khủng khiếp đối với con người và môi trường. Vậy cụ thể bão cấp 15 mạnh đến mức nào, có thể gây ra những hậu quả gì và chúng ta cần chuẩn bị ra sao để ứng phó?
Mai Huyền
{name} - {time}
-
2025-08-27 21:00:00
Bản tin Thời sự tối 27/8/2025
-
2025-08-27 18:58:00
Xã Yên Nhân nhiều nhà dân bị hư hỏng, chia cắt
-
2025-08-27 17:00:00
Bản tin Thời sự phát thanh ngày 27/8/2025
Cho ý kiến về phương án tổ chức phục vụ Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025-2030
Nhiều điểm sạt lở nghiêm trọng trên Quốc lộ 47, tạm thời chia cắt xã Yên Nhân
Tọa đàm kỷ niệm 80 năm Ngày Truyền thống ngành Văn hóa
Bộ Nông nghiệp và Môi trường chỉ đạo ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông