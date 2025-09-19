Hướng về nguồn cội, tri ân người có công

Làng Đông Sơn, phường Hàm Rồng được biết đến là địa danh tiếp giáp và gắn với cây cầu Hàm Rồng lịch sử. Người dân nơi đây sống nghĩa tình, chan hòa và đặc biệt là có tinh thần yêu nước quật cường. Những năm kháng chiến chống thực dân Pháp, đế quốc Mỹ, làng có nhiều thế hệ thanh niên lên đường hoạt động cách mạng. Có người đã hy sinh, có người không tìm được mộ chí.

Nhà bia tưởng niệm các liệt sĩ của làng Đông Sơn được người dân địa phương chỉnh trang.

Ông Dương Đình Chính, Chi hội trưởng Cựu chiến binh làng Đông Sơn chia sẻ: "Những năm 1965-1966, Mỹ thả bom đánh phá cầu Hàm Rồng ác liệt. Dù chịu nhiều đau thương, mất mát, nhưng người dân trong làng không chịu khuất phục mà còn kiên cường hơn trước quân thù. Thanh niên nam nữ tham gia dân quân tự vệ, thanh niên xung phong phục vụ quân đội, cứu thương, làm đường...; người già trẻ nhỏ ở nhà lo hậu cần. Tinh thần ấy đã ghi vào lịch sử của làng để giáo dục thế hệ trẻ".

Kháng chiến chống Mỹ kết thúc, làng Đông Sơn có 53 chiến sĩ đã anh dũng hy sinh. Để tỏ lòng biết ơn và tưởng nhớ những người con quê hương không tiếc máu xương, cống hiến hết mình cho công cuộc giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, người dân làng Đông Sơn đã đề xuất và được chi ủy, ban cán sự làng, cấp trên đồng ý xây dựng Nhà bia tưởng niệm các liệt sĩ tại nơi sinh sống. Năm 2005, người dân làng Đông Sơn đã đóng góp công sức, tiền của xây dựng Nhà bia ghi tên 56 liệt sĩ là những người con sinh ra và lớn lên của làng đã anh dũng hy sinh trong cuộc kháng chiến chống Pháp (3 liệt sĩ) và chống Mỹ cứu nước (53 liệt sĩ) với đầy đủ các thông tin về liệt sĩ như: họ tên, năm sinh, năm mất. Công trình có tổng diện tích khoảng 100m2, xây dựng khang trang trên khu đất cao ráo, rộng rãi của núi Yên Ngựa, có tường bao, khuôn viên, bậc thang lên. Phía sau nhà bia tựa lưng vào núi, phía trước nhìn về làng Đông Sơn. Nhà bia nằm kề bên con đường chính qua cổng làng, ngày nào cũng có người qua lại tấp nập. Nơi đây thường xuyên được người dân địa phương vệ sinh, hương khói nên rất sạch sẽ, ấm cúng và trang nghiêm.

Ông Nguyễn Văn Tâm, Chi hội trưởng Người cao tuổi làng Đông Sơn tâm sự: "Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, tôi nhập ngũ, còn anh trai là Nguyễn Văn Đó làm nhiệm vụ dân quân bảo vệ cầu Hàm Rồng và đã hy sinh ngày 3/9/1967. Mộ của anh trai tôi hiện đang ở Nghĩa trang liệt sĩ Hàm Rồng. Ở Nhà bia của làng Đông Sơn cũng đã khắc tên anh trai tôi. Vào các dịp quan trọng, gia đình tôi đều đến để dâng hương, dâng hoa cho anh và các liệt sĩ của làng".

Bà Lê Thị Hữu, Phó Chủ tịch Hội Cựu thanh niên xung phong phường Hàm Rồng cho biết thêm: “Nhà bia thường xuyên có người đến dọn dẹp, hương khói cho các liệt sĩ. Riêng ngày mùng 1 và 15 âm lịch hằng tháng và những ngày lễ tết, đặc biệt là ngày kỷ niệm Hàm Rồng chiến thắng (3 và 4/4), ngày 30/4, 27/7 hằng năm người dân làng Đông Sơn đều tổ chức dâng hoa, dâng hương và viếng các anh hùng liệt sĩ, thể hiện lòng thành kính và tri ân sâu sắc. Kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ vừa qua, làng Đông Sơn đã vận động con em trong làng chung tay góp sức trùng tu tôn tạo lại một số hạng mục công trình Nhà bia tưởng niệm các liệt sĩ của làng như lát nền, xây tường bao, quét sơn... trị giá khoảng 35 triệu đồng. Tôi thật sự xúc động trước những tấm lòng hảo tâm đóng góp của người dân và con em xa quê của làng Đông Sơn để xây dựng nhà bia bởi một chữ “Tâm” luôn hướng về nguồn cội, tri ân người có công. Công trình không chỉ là minh chứng cho sự hy sinh anh dũng của người chiến sĩ cách mạng làng Đông Sơn, mà còn thể hiện tình cảm sâu sắc, lòng biết ơn chân thành của những thế hệ sau này với lớp cha, anh đã ngã xuống vì độc lập dân tộc".

Bài và ảnh: Lê Hà