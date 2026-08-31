Hương ước, quy ước trong xây dựng đời sống văn hóa ở Cẩm Tân

Việc xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước (HƯQƯ) ở xã Cẩm Tân ngày càng tạo được sức lan tỏa trong cộng đồng dân cư, đạt được nhiều kết quả tích cực, góp phần bảo tồn giá trị văn hóa truyền thống, hướng tới việc xây dựng đời sống văn minh, tiến bộ.

Nhờ thực hiện tốt hương ước, quy ước mà phong trào văn nghệ trên địa bàn xã Cẩm Tân ngày càng phát triển.

Ở thôn Hoàng Long - nơi có 80% dân số là đồng bào dân tộc Mường, nhờ việc quan tâm xây dựng và thực hiện tốt HƯQƯ nên đời sống người dân ngày càng được nâng cao, các phong trào văn hóa, văn nghệ cũng sôi nổi hơn, tình làng, nghĩa xóm ngày càng thêm bền chặt. Hiện thôn đã thành lập được câu lạc bộ cồng chiêng thu hút 24 thành viên tham gia. Ông Nguyễn Hồng Sơn, chủ nhiệm câu lạc bộ cồng chiêng cho biết: "Với người Mường, cồng chiêng luôn là nét đẹp văn hóa và là báu vật được gìn giữ qua nhiều thế hệ. Bởi vậy, những người am hiểu cồng chiêng trong thôn đã cùng nhau thành lập nên câu lạc bộ thường xuyên tập luyện, biểu diễn phục vụ người dân. Các thành viên cũng tích cực tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân về vị trí, vai trò, ý nghĩa của cồng chiêng trong đời sống hàng ngày và tích cực truyền dạy lại cho lớp trẻ. Việc thành lập câu lạc bộ cồng chiêng là một trong những cách làm hiệu quả để phát huy vai trò của cộng đồng trong việc thực hiện tốt quy định của HƯQƯ, nâng cao hiệu quả phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”.

Ông Bùi Thế Võ, Bí thư Chi bộ thôn Hoàng Long, cho biết: “HƯQƯ của thôn có 7 chương, 26 điều, gồm những quy định chung về đoàn kết cộng đồng, giữ gìn an ninh trật tự, bảo vệ môi trường, bảo tồn bản sắc của đồng bào dân tộc Mường. Hằng năm, trên cơ sở các quy định của HƯQƯ đã được xây dựng, thôn luôn tích cực lấy ý kiến Nhân dân để sửa đổi, bổ sung cho phù hợp cuộc sống hiện đại, văn minh và tuyên truyền, vận động người dân thực hiện nghiêm túc”. Thôn luôn giữ vững danh hiệu thôn văn hóa, tỷ lệ gia đình văn hóa của thôn luôn đạt trên 80%, việc tổ chức cưới hỏi, ma chay cũng được người dân tổ chức văn minh theo hướng gọn nhẹ, tiết kiệm, giữ gìn thuần phong mỹ tục, không mê tín dị đoan. Công tác dọn dẹp vệ sinh đường làng, ngõ xóm luôn được các tổ chức chính trị - xã hội và người dân chú trọng thực hiện nhằm xây dựng môi trường sống sáng - xanh - sạch - đẹp.

Việc xây dựng và thực hiện HƯQƯ đã được triển khai rộng khắp ở các thôn trên địa bàn xã Cẩm Tân. Ông Lê Văn Giang, Trưởng Phòng Văn hóa - Xã hội, UBND xã Cẩm Tân, cho biết: “Cùng với hệ thống pháp luật, HƯQƯ là “cánh tay nối dài” giúp phát huy các giá trị văn hóa tốt đẹp, xây dựng nếp sống văn minh. Bởi vậy, các thôn của xã đều đã xây dựng HƯQƯ với các nội dung phù hợp với tình hình thực tế và đúng quy định của pháp luật”.

Trong thời gian qua, xã đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và Nhân dân về xây dựng, thực hiện HƯQƯ. Đồng thời, hướng dẫn các thôn kịp thời sửa đổi, bổ sung các quy định của HƯQƯ cho phù hợp với tình hình thực tiễn. Ngoài ra, xã còn lồng ghép việc thực hiện HƯQƯ gắn liền với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. Nhờ đó, các hoạt động, phong trào văn hóa ở địa phương ngày càng phát triển.

Điển hình là, người dân trong xã đã tự nguyện đóng góp tiền của, ngày công xây dựng hệ thống thiết chế văn hóa khang trang. Nhờ đó, các hoạt động văn hóa, văn nghệ ngày càng phát triển, xã đã thành lập được 2 câu lạc bộ cồng chiêng và nhiều đội văn nghệ quần chúng tại các thôn, thường xuyên tập luyện biểu diễn, không chỉ góp phần bảo tồn bản sắc văn hóa của người Mường mà còn nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho người dân.

Phong trào xây dựng thôn văn hóa trên địa bàn xã cũng nhận được sự đồng tình, hưởng ứng của người dân và ngày càng đi vào chiều sâu đạt nhiều kết quả tích cực. Hiện các thôn trong xã đều đạt thôn văn hóa, tỷ lệ gia đình văn hóa của xã luôn đạt trên 84%. Các phong tục, tập quán lạc hậu cũng dần bị loại bỏ, thay vào đó là, nếp sống hóa, văn minh ngày càng hình thành trong cộng đồng dân cư.

Bài và ảnh: Nguyễn Đạt