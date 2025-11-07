Hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2025

Chiều 7/11, tại Hội trường Bộ Tư pháp, Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Trung ương tổ chức lễ hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2025 theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến, kết nối tới 34 điểm cầu các tỉnh, thành phố.

Các đại biểu dự buổi lễ tại điểm cầu tỉnh Thanh Hóa.

Dự lễ hưởng ứng có đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Hồ Quốc Dũng, Phó Thủ tướng Chính Phủ, Chủ tịch Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Trung ương; Nguyễn Hải Ninh, Bộ trưởng bộ Tư Pháp, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Trung ương; Hoàng Thanh Tùng, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội; Lê Quang Mạnh, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội; đồng chí Y Vinh Tơr, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo; nguyên lãnh đạo và lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể trung ương, các cơ quan Quốc hội, Tòa án Nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao.

Tham dự tại điểm cầu Thanh Hóa có đồng chí Mai Xuân Bình, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Tư pháp; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh và một số địa phương.

Các đại biểu dự tại điểm cầu Thanh Hóa.

Phát biểu khai mạc lễ hưởng ứng Ngày Pháp luật nước CHXHCN Việt Nam năm 2025, đồng chí Hồ Quốc Dũng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Trung ương khẳng định: Sau 13 năm thực hiện, Ngày Pháp luật nước CHXHCN Việt Nam ngày càng trở thành sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, được các ban, bộ, ngành, địa phương và Nhân dân hưởng ứng với nhiều hoạt động thiết thực hiệu quả.

Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng đề nghị các ban, bộ, ngành Trung ương và địa phương nghiên cứu, định hướng các nhiệm vụ, giải pháp hưởng ứng Ngày Pháp luật nước CHXHCN Việt Nam bảo đảm ngày càng thực chất, hiệu quả, chú trọng đổi mới nội dung, hình thức công tác phổ biến, giáo dục pháp luật. Qua đó, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng và thi hành pháp luật, xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN, đưa đất nước vững bước vào kỷ nguyên mới.

Tại lễ phát động, các đại biểu xem video báo cáo kết quả hoạt động công tác xây dựng và thực hiện pháp luật thời gian qua và giao lưu với các gương sáng pháp luật.

Cũng tại lễ phát động, đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội cùng các đại biểu đã thực hiện nghi lễ ra mắt Cổng pháp luật quốc gia phiên bản chính thức.

Các đồng chí lãnh đạo thực hiện nghi thức ra mắt Cổng pháp luật quốc gia phiên bản chính thức.

Phát biểu chỉ đạo tại lễ phát động, đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội ghi nhận, biểu dương những kết quả đạt được trong công tác xây dựng và thực thi pháp luật thời gian qua của các cơ quan, đơn vị, địa phương và các cá nhân.

Chủ tịch Quốc hội khẳng định, trong những năm qua Đảng, Nhà nước, Quốc hội và Chính phủ luôn quan tâm đến công tác xây dựng và thực thi pháp luật. Để công tác này đáp ứng được nhu cầu phát triển của đất nước, đồng chí đề nghị các địa phương, đơn vị tiếp tục tuyên truyền, phổ biến, thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 66-NQ/TW ngày 30/4/2025 của Bộ Chính trị về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới và Nghị quyết số 197/2025/QH15 của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đặc biệt tạo đột phá trong xây dựng và tổ chức thi hành pháp luật.

Đồng thời, thực hiện bằng được chỉ đạo của Tổng Bí Thư Tô Lâm đưa thể chế pháp luật trở thành lợi thế cạnh trạnh, xây dựng pháp luật là đột phá của đột phá. Sớm ban hành các văn bản chi tiết, hướng dẫn thi hành luật.

Đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội phát biểu chỉ đạo tại lễ phát động.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị Bộ Tư pháp phát huy hiệu quả Cổng Pháp luật quốc gia để phục vụ người dân và doanh nghiệp thuận tiện, dễ dàng hơn; đẩy mạnh chuyển đổi số, số hóa, ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI trong tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật; cải cách hành chính.

Đồng thời, đề nghị cán bộ, công chức, viên chức trong ngành tư pháp chủ động, tự giác học tập, nghiên cứu tìm hiểu và chấp hành pháp luật; mỗi người dân chủ động hơn trong tiếp cận, nghiên cứu tìm hiểu pháp luật vì quyền lợi hợp pháp của bản thân và cuộc sống của cộng đồng.

Nhân dịp này, nhiều tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng và thực hiện pháp luật đã được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

Thùy Linh.