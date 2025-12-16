Hướng dẫn quy trình giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND phường Hạc Thành, nhiệm kỳ 2026-2031

Chiều ngày 16/12, Ủy ban MTTQ phường Hạc Thành tổ chức hội nghị hướng dẫn các cơ quan, đơn vị tiến hành giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND phường khóa II, nhiệm kỳ 2026- 2031.

Các đại biểu dự hội nghị.

Tại hội nghị, đại diện Ủy ban MTTQ tỉnh đã phổ biến, quán triệt các quy định của pháp luật và hướng dẫn cụ thể về tiêu chuẩn, cơ cấu, thành phần, số lượng người được giới thiệu ứng cử; đồng thời làm rõ trình tự, thủ tục, hồ sơ và mốc thời gian thực hiện các bước trong quy trình hiệp thương, giới thiệu người ứng cử.

Trưởng Ban Dân chủ, giám sát và phản biện xã hội Ủy ban MTTQ tỉnh Nguyễn Văn Thuyết hướng dẫn các cơ quan, đơn vị giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND phường nhiệm kỳ 2026- 2031.

Các đại biểu cũng trao đổi, làm rõ một số nội dung gồm: phương pháp, chủ thể tổ chức hội nghị cử tri nơi công tác; hướng dẫn rõ việc kê khai tài sản trong hồ sơ ứng cử... và được giải đáp những nội dung còn vướng mắc nhằm bảo đảm việc giới thiệu nhân sự đúng quy định, dân chủ, công khai, minh bạch.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ phường Hạc Thành Mai Văn Xuân phát biểu tại hội nghị.

Thông qua hội nghị, các cơ quan, đơn vị nắm vững yêu cầu và trách nhiệm trong công tác giới thiệu người ứng cử, góp phần chuẩn bị tốt cho cuộc bầu cử đại biểu HĐND phường Hạc Thành khóa II, nhiệm kỳ 2026-2031, bảo đảm lựa chọn được những đại biểu tiêu biểu, đủ đức, đủ tài, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của Nhân dân.

Tại hội nghị, Ủy ban MTTQ phường Hạc Thành cũng triển khai việc rà soát các hộ già cả neo đơn, không nơi nương tựa, người khuyết tật, người mắc bệnh hiểm nghèo, tai nạn rủi ro đột xuất, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại địa bàn khu dân cư để tặng quà Tết 2026.

Phan Nga