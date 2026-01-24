HTX thích ứng với chuyển đổi số

Trong bối cảnh kinh tế số phát triển mạnh mẽ, chuyển đổi số (CĐS) đang mở ra cơ hội đột phá cho khu vực kinh tế tập thể, đặc biệt là các HTX. Nắm bắt được xu thế đó, Liên minh HTX Thanh Hóa đã tăng cường các giải pháp nhằm hỗ trợ các HTX ứng dụng CĐS trong hoạt động sản xuất, kinh doanh. Qua đó, giúp các HTX không chỉ nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm mà còn kết nối quảng bá, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm, mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Phiên livestream quảng bá sản phẩm của HTX nông dược sống Hạnh Phúc, xã Cẩm Thạch.

Là một trong những HTX đi tiên phong ứng dụng CĐS vào sản xuất, ngay sau khi xây dựng được hệ thống nhà lưới trồng rau, củ, quả theo hướng nông nghiệp công nghệ cao, HTX dịch vụ nông nghiệp Thiệu Viên, xã Thiệu Trung đã lắp đặt hệ thống tưới nhỏ giọt, tưới phun sương công nghệ Israel. Được cài đặt và điều khiển tự động nên chỉ cần có kết nối mạng, có thể tưới nước cho cây trồng qua điện thoại thông minh khi người điều khiển ở bất cứ đâu.

Ông Lê Bá Dũng, Giám đốc HTX dịch vụ nông nghiệp Thiệu Viên cho biết: "Việc ứng dụng CĐS vào quá trình sản xuất, kinh doanh mang đến những giá trị mới cho các HTX. Khi Liên minh HTX tỉnh triển khai ứng dụng CĐS vào quá trình sản xuất, kinh doanh, HTX đã tích cực ứng dụng. Hiện nay, ngoài 6ha rau màu trồng trong nhà lưới được lắp đặt hệ thống tưới tự động, trên 290ha lúa của HTX đã áp dụng công nghệ phun thuốc bảo vệ thực vật, bón phân bằng máy bay không người lái".

Không chỉ áp dụng CĐS vào quá trình sản xuất, HTX còn triển khai rộng rãi các hoạt động quảng bá, thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm trên các nền tảng số. Hiện nay, các sản phẩm của HTX như gạo, rau, củ, quả... được HTX thực hiện livestream quảng bá, bán sản phẩm trên nền tảng mạng xã hội như tiktok, zalo, facebook và sàn TMĐT Postmart, shopee, lazada, tiki... Nhờ ứng dụng các nền tảng này, toàn bộ diện tích rau màu và diện tích lúa của HTX được sản xuất theo hướng hữu cơ, trong đó có 60ha đạt tiêu chuẩn VietGAP. Hiện, toàn bộ sản phẩm lúa của HTX sau thu hoạch và chế biến được cung cấp cho bếp ăn ở nhiều trường mầm non trong tỉnh và thị trường Hà Nội, với số lượng 300 tấn gạo/năm.

Hơn 5 năm thực hiện CĐS, HTX dịch vụ nông lâm Hải Long, xã Như Thanh đã xây dựng được nền tảng vững chắc từ các kênh bán hàng như zalo, facebook, tiktok. Ông Lê Văn Bồ, Giám đốc HTX cho biết: "Nhận thấy bán hàng trên nền tảng số giúp tiết kiệm chi phí, dễ dàng tiếp cận với người tiêu dùng không hạn chế về không gian, lại chuyển tải được hết thông tin về quy trình sản xuất, tiêu chuẩn chất lượng của sản phẩm đến khách hàng. Vì vậy, từ cuối năm 2020, HTX đã sử dụng nền tảng số phục vụ cho việc giới thiệu, quảng bá và tiêu thụ sản phẩm. Hiện nay, với khoảng 5 tạ giò lụa và 45kg nem chua, nem ống sản xuất ra mỗi ngày thì có khoảng 60% được tiêu thụ qua nền tảng số. Khách hàng tiêu thụ sản phẩm của HTX là các cơ sở kinh doanh thực phẩm, nhà hàng ăn uống ở các tỉnh, thành như TP Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Gia Lai...".

Thông tin từ Liên minh HTX tỉnh cho biết, trên địa bàn Thanh Hóa hiện có 1.337 HTX. Để hỗ trợ các HTX đẩy mạnh CĐS, đơn vị đã phối hợp với các sở, ngành liên quan, tổ chức các lớp tập huấn ứng dụng CĐS cho các HTX và thành viên HTX. Đồng thời, tổ chức cho họ tham quan, học tập kinh nghiệm tại các mô hình HTX có ứng dụng công nghệ số hiệu quả. Đến nay, trên địa bàn tỉnh có khoảng 15% HTX nông nghiệp áp dụng công nghệ cao trong quá trình sản xuất, khoảng 10% HTX nông nghiệp thực hiện phương thức tiếp thị, sử dụng hiệu quả website để giới thiệu, quảng bá, bán hàng. Để có nhiều HTX tham gia CĐS, Liên minh HTX tỉnh sẽ tập trung tăng cường tuyên truyền, nhằm thay đổi nhận thức về CĐS cho cán bộ quản lý HTX về tầm quan trọng trong việc CĐS hiện nay. Đây là tiền đề để đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và CĐS trong khu vực kinh tế tập thể, HTX, góp phần đưa sản phẩm của các HTX vươn ra những thị trường lớn.

Bài và ảnh: Minh Lý