Hơn 15 triệu chọn mua iPhone 15 mới hay iPhone 14 Pro cũ?

Với ngân sách hơn 15 triệu đồng, nhiều người dùng đang phân vân không biết nên chọn iPhone 15 mới hay iPhone 14 Pro cũ. Mỗi lựa chọn đều sở hữu sức hấp dẫn riêng. Vậy đâu mới là chiếc iPhone đáng “xuống tiền” nhất trong tầm giá này? Hãy cùng khám phá ngay để tìm ra lựa chọn thật sự phù hợp dành cho bạn.

So sánh chi tiết iPhone 15 mới và iPhone 14 Pro cũ

Chọn mua iPhone cũ với ngân sách hơn 15 triệu, cả iPhone 15 mới và iPhone 14 Pro cũ đều sở hữu những điểm khác biệt quan trọng cần cân nhắc kỹ sau dây.

Về Thiết kế - Khung nhôm nhẹ nhàng của iPhone 15, thép không gỉ đẳng cấp trên 14 Pro

iPhone 15 sở hữu khung nhôm nhẹ, cổng USB-C và màu sắc hiện đại với trọng lượng chỉ 171g, trong khi iPhone 14 Pro cũ được hoàn thiện từ thép không gỉ cao cấp, sử dụng cổng Lightning và nặng hơn khoảng 206g, vì thế cảm giác cầm nắm iPhone 15 sẽ có phần nhẹ hơn đôi chút.

Về Màn hình - Điểm phân định rõ rệt

Cả hai đều dùng màn hình 6.1 inch Super Retina XDR với độ sáng 2000 nits. Tuy nhiên, iPhone 14 Pro cũ nổi bật với tần số quét 120Hz ProMotion và màn hình Always-On, mang đến trải nghiệm mượt mà và tiện lợi hơn so với nhược điểm màn hình chỉ hỗ trợ 60Hz của iPhone 15 mới.

Về Hiệu năng - Cạnh tranh khốc liệt giữa hai chiến binh A16 Bionic

Cả iPhone 15 mới và 14 Pro cũ đều trang bị chip A16 Bionic và RAM 6GB cho hiệu năng gần như tương đương. Chip A16 Bionic xử lý mượt mà các tác vụ từ cơ bản đến phức tạp, chơi game đồ họa cao và hỗ trợ AI hiệu quả. Cả hai máy đều đáp ứng tốt nhu cầu đa nhiệm và chạy ứng dụng nặng.

Về Thời lượng pin và sạc - Sức bền dài lâu và công nghệ sạc tiên tiến

iPhone 15 mới và iPhone 14 Pro cũ đều trang bị công nghệ sạc nhanh 20W, với iPhone 15 sử dụng cổng USB-C tiện lợi còn iPhone 14 Pro cũ dùng cổng Lightning. Cả hai đều đáp ứng tốt nhu cầu sử dụng trong một ngày với thời lượng pin ổn định, giúp người dùng yên tâm trong công việc và giải trí hàng ngày mà không lo gián đoạn.

Về Camera - Cảm biến đột phá hay bộ ba ống kính đẳng cấp?

iPhone 15 mới có hệ thống 2 camera gồm 48MP chính và 12MP siêu rộng, nổi bật với các tính năng như Action Mode. Trong khi đó, iPhone 14 Pro cũ nổi trội hơn khi sở hữu hệ thống 3 camera với 48MP chính, 12MP siêu rộng và 12MP telephoto 3x, giúp zoom tốt và chụp chân dung sắc nét hơn. Các tính năng ProRAW và quay video ProRes cũng là điểm cộng lớn cho 14 Pro.

Về Giá cả - Đầu tư thông minh, giá trị vượt mong đợi

Tại 24hStore , iPhone 15 mới có giá từ 13.990.000đ - 20.990.000đ trở lên, trong khi iPhone 14 Pro cũ thuộc dòng iPhone 14 Series cũ dao động từ 13.990.000đ - 17.590.000đ tùy cấu hình và tình trạng máy. Nếu bạn ưu tiên ngân sách hơn 15 triệu đồng thì iPhone 14 Pro cũ là lựa chọn đầu tư thông minh mang lại giá trị lâu dài. Ngược lại, nếu bạn sẵn sàng chi thêm 2-3 triệu đồng để có trải nghiệm công nghệ mới nhất và thiết bị nguyên bản, iPhone 15 mới sẽ đáp ứng tốt nhu cầu đó với các tính năng hiện đại và hiệu năng ổn định.

Nên mua iPhone 15 mới hay iPhone 14 Pro cũ thời điểm này?

Nên chọn iPhone 14 Pro cũ nếu: Bạn ưu tiên màn hình mượt mà với tần số quét cao 120Hz và khả năng chụp ảnh xuất sắc, nên chọn iPhone 14 Pro cũ vì có nhiều cải tiến về camera và màn hình ProMotion với giá hợp lý hơn.

Nên chọn iPhone 15 mới nếu: Bạn ưu tiên pin dung lượng lớn hơn, thiết kế mới hơn cùng trải nghiệm ổn định với chip A16 Bionic mạnh mẽ, máy mới hoàn toàn và ít lo về tình trạng máy, bảo hành thì iPhone 15 mới là lựa chọn phù hợp hơn.

Mua iPhone cũ chính hãng giá rẻ nhất thị trường, ngập tràn ưu đãi tại 24hStore

Tổng kết lại, với ngân sách hơn 15 triệu đồng việc lựa chọn iPhone 14 Pro cũ ghi điểm với các tính năng vượt trội như màn hình mượt mà, hệ thống camera đa dụng và thiết kế cao cấp. Trong khi iPhone 15 mới nổi bật với trải nghiệm nguyên bản, phù hợp với ai mong muốn công nghệ hiện đại và phong cách trẻ trung.

Ngoài ra, để sở hữu iPhone cũ chính hãng với mức giá rẻ nhất, 24hStore là địa chỉ uy tín, đáng tin cậy được đánh giá cao về chất lượng sản phẩm cũng như dịch vụ hậu mãi. Tại đây, mỗi sản phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng, ngoại hình gần như mới, like new 98%, 99% , pin luôn cao trên 91% và khách hàng còn nhận được hàng loạt ưu đãi như trả góp 0% , hỗ trợ thu cũ đổi mới giảm đến 4 triệu , quà tặng voucher 1 triệu cho HSSV và tài xế công nghệ cùng chế độ bảo hành lâu dài, minh bạch giúp bạn hoàn toàn yên tâm khi sử dụng.

