Hơn 1.800 đảng viên phường Ngọc Sơn học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương

Sáng 22/3, Đảng ủy phường Ngọc Sơn tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt các Nghị quyết quan trọng của Trung ương. Hội nghị được triển khai theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tới 4 điểm cầu trên địa bàn phường, với sự tham gia của hơn 1.800 cán bộ, đảng viên.

Toàn cảnh hội nghị học tập, quán triệt các Nghị quyết của Trung ương tại phường Ngọc Sơn.

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe đồng chí Đại tá Lê Ngọc Đỉnh – Báo cáo viên Trung ương truyền đạt những nội dung cốt lõi của Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; đồng thời triển khai các nội dung trọng tâm của Nghị quyết số 79-NQ/TW ngày 06/01/2026 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TW ngày 07/01/2026 về phát triển văn hóa Việt Nam.

Báo cáo viên truyền đạt các Nghị quyết quan trọng của Trung ương tại hội nghị.

Các chuyên đề đi sâu phân tích những điểm mới trong tư duy phát triển, nhấn mạnh yêu cầu nâng cao hiệu quả, vai trò dẫn dắt của kinh tế nhà nước gắn với đổi mới quản trị, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ và chuyển đổi số. Trong lĩnh vực văn hóa, nội dung tập trung làm rõ nhiệm vụ xây dựng hệ giá trị văn hóa, con người Việt Nam trong thời kỳ mới; bảo tồn, phát huy bản sắc dân tộc gắn với phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế.

Các đại biểu, đảng viên phường Ngọc Sơn tham dự hội nghị học tập, quán triệt nghị quyết.

Đáng chú ý, các giải pháp mang tính đột phá như hoàn thiện thể chế, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, phát huy vai trò của cơ sở trong tổ chức thực hiện nghị quyết cũng được nhấn mạnh, giúp cán bộ, đảng viên định hình rõ hơn cách vận dụng vào thực tiễn công tác tại địa phương. Hội nghị cũng cập nhật tình hình thời sự trong nước và quốc tế, góp phần nâng cao nhận thức, bản lĩnh chính trị cho đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Đồng chí Mai Sỹ Lân, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Ngọc Sơn quán triệt, triển khai các nội dung sau hội nghị.

Việc học tập, quán triệt các nghị quyết của Trung ương được Đảng bộ phường xác định là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, xuyên suốt. Trên cơ sở đó, yêu cầu chuyển mạnh từ “học tập” sang “hành động”, bảo đảm mỗi nội dung nghị quyết được cụ thể hóa thành nhiệm vụ rõ người, rõ việc, rõ lộ trình, rõ kết quả; tạo sự thống nhất trong toàn Đảng bộ, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng – an ninh trên địa bàn.

Đảng ủy phường Ngọc Sơn trao Huy hiệu Đảng cho các đảng viên đợt 3/2.

Nhân dịp này, Đảng ủy phường Ngọc Sơn đã trao tặng Huy hiệu Đảng đợt 3/2 cho 37 đảng viên có từ 30 năm tuổi Đảng trở lên. Đây là sự ghi nhận đối với quá trình cống hiến, rèn luyện của các đảng viên, đồng thời góp phần giáo dục truyền thống, khơi dậy tinh thần trách nhiệm trong đội ngũ cán bộ, đảng viên hôm nay.

Hồng Tư