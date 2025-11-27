Hôm nay, Quốc hội thảo luận về dự án Luật Tiết kiệm, chống lãng phí

Sáng nay, Quốc hội sẽ biểu quyết thông qua việc sửa đổi, bổ sung Chương trình kỳ họp thứ 10 và thảo luận ở hội trường về dự án Luật Tiết kiệm, chống lãng phí.

Quốc hội làm việc tại hội trường. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Theo kế hoạch làm việc của Quốc hội, sáng nay, 27/11, Quốc hội sẽ biểu quyết thông qua việc sửa đổi, bổ sung Chương trình kỳ họp thứ 10.

Sau đó, Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án Luật Đầu tư (sửa đổi). Bộ trưởng Bộ Tài chính giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.

Từ 10 giờ 15 đến 11 giờ 30, Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án Luật Tiết kiệm, chống lãng phí. Bộ trưởng Bộ Tài chính giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.

Buổi chiều, Quốc hội tiếp tục thảo luận ở hội trường về dự án Luật Trí tuệ nhân tạo. Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu

Trước đó, sáng 21/11, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Lê Minh Hoan, Quốc hội nghe trình bày Tờ trình và Báo cáo thẩm tra về dự án Luật Trí tuệ nhân tạo. Dự thảo luật đã được các đại biểu thảo luận ở tổ, trong đó các nội dung được quan tâm như vấn đề dán nhãn trí tuệ nhân tạo, vấn đề bản quyền, rủi ro trong sử dụng trí tuệ nhân tạo, đào tạo nhân lực và thích ứng trong bối cảnh trí tuệ nhân tạo ngày càng phát triển mạnh mẽ.../.

Theo TTXVN