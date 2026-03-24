Hội Cựu TNXP phường Hàm Rồng tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, nghĩa tình đồng đội

Sáng 24/3, Hội Cựu TNXP phường Hàm Rồng đã long trọng tổ chức Đại hội đại biểu Hội cựu TNXP phường lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031.

Đại diện lãnh đạo phường và các đại biểu, dự Đại hội

Nhiệm kỳ qua, Hội Cựu thanh niên xung phong (TNXP) phường Hàm Rồng đã phát huy truyền thống đoàn kết, năng động, sáng tạo, triển khai hiệu quả các nhiệm vụ theo Nghị quyết Đại hội Hội Cựu TNXP tỉnh lần thứ IV. Cán bộ, hội viên chấp hành tốt Điều lệ Hội, phát huy tinh thần trách nhiệm, chủ động trong hoạt động, góp phần bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của hội viên và tạo sự đồng thuận trong tổ chức Hội.

Đoàn chủ tịch điều hành đại hội

Thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, Hội hiện có gần 500 hội viên, trong đó có nhiều hội viên thuộc diện chính sách, hoàn cảnh khó khăn. Hội đã làm tốt vai trò “nhân chứng lịch sử”, tham gia giải quyết chế độ, chính sách cho cựu TNXP; đồng thời đẩy mạnh hoạt động nghĩa tình đồng đội, chăm lo đời sống hội viên. Toàn Hội có 7 mô hình phát triển kinh tế hiệu quả, trong đó 4 mô hình tiêu biểu tạo việc làm cho con em hội viên.

Đại diện Hội Cựu TNXP tỉnh và đại biểu dự

Các cấp Hội tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền; nhiều hội viên gương mẫu trong vận động Nhân dân xây dựng đời sống văn hóa, giữ gìn môi trường và bảo đảm an ninh trật tự ở khu dân cư, khẳng định vai trò là thành viên tích cực của MTTQ.

Các đồng chí lãnh đạo phường Hàm Rồng tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Nhiệm kỳ 2026-2031, với chủ đề “Đoàn kết, đồng thuận, dân chủ, nghĩa tình, xây dựng và phát triển”, Hội Cựu TNXP phường Hàm Rồng tiếp tục củng cố tổ chức vững mạnh, thực hiện tốt công tác chính sách và phong trào “Cựu TNXP sản xuất giỏi - Vì nghĩa tình đồng đội”. Phấn đấu hằng năm có trên 80% tổ chức Hội đạt khá, xuất sắc; 95% gia đình hội viên đạt danh hiệu văn hóa; xây dựng Quỹ Nghĩa tình TNXP đạt bình quân 3,5 triệu đồng/hội viên vào cuối năm 2026; duy trì 100% chi hội tham gia các hoạt động nghĩa tình, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên.

Lãnh đạo Hội Cựu TNXP tỉnh và phường chúc mừng Ban chấp hành Hội cựu TNXP Phường khoá I, nhiệm kỳ 2026-2031

Đại hội bầu Ban Chấp hành khoá I, nhiệm kỳ 2026-2031 gồm 15 đồng chí, đồng chí Lê Thị Tuyết được bầu làm chủ tịch Hội cựu TNXP Phường Hàm Rồng, khoá I, nhiệm kỳ 2026-2031.

Lê Hà