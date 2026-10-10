Hội Cựu công an nhân dân Thanh Hóa: Mái nhà chung nghĩa tình

Những mái đầu đã bạc, những câu chuyện một thời công tác và tình cảm chân thành của những người gọi nhau bằng hai từ “đồng đội”, càng khiến tôi thêm trân quý giá trị của một thời nhiệt huyết và cả những trải nghiệm sống mà chúng tôi - những cựu Công an nhân dân - vẫn đang hàng ngày tích lũy. Để bằng trách nhiệm, tâm huyết và trí tuệ, chúng tôi tiếp tục cống hiến cho sự phát triển của quê hương.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm với Ban Chấp hành Hội Cựu CAND tỉnh, nhiệm kỳ 2026-2031.

Dưới mái nhà chung của tình đồng đội

Trở về Thanh Hóa dự Đại hội đại biểu Hội Cựu Công an nhân dân tỉnh lần thứ II, nhiệm kỳ 2026-2031, tôi có dịp gặp lại nhiều đồng chí, đồng đội từng gắn bó trong lực lượng Công an nhân dân. Dù đã dời vị trí công tác, song trong mỗi người vẫn luôn có một “nguồn vốn” đặc biệt quý giá: bản lĩnh được rèn luyện qua thực tiễn, kiến thức pháp luật, kinh nghiệm xử lý tình huống, khả năng vận động quần chúng và uy tín tích lũy qua nhiều năm công tác. Nếu được tập hợp, phát huy phù hợp, nguồn lực ấy có thể tiếp tục đóng góp thiết thực cho việc xây dựng hệ thống chính trị cơ sở, giữ gìn an ninh, trật tự và giáo dục thế hệ trẻ.

Xuất phát từ nhu cầu của đông đảo cán bộ Công an đã nghỉ công tác, ngày 19/12/2023, Hội Cựu Công an nhân dân tỉnh Thanh Hóa được thành lập theo Quyết định số 4845/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh. Sự kiện này đánh dấu bước chuyển từ những mối quan hệ đồng đội được duy trì chủ yếu bằng tình cảm, sự tự nguyện sang một tổ chức Hội có điều lệ, bộ máy và chương trình hoạt động. Song, ý nghĩa sâu xa hơn của việc ra đời tổ chức Hội chính là bởi, nó sẽ là “mái nhà chung” cho những người đã dành phần quan trọng cuộc đời để phục vụ trong lực lượng Công an và nay vẫn nung nấu khát vọng cống hiến cho quê hương.

Những khó khăn từ buổi đầu thành lập đã được nhìn nhận. Đó là xây dựng bộ máy tổ chức, cơ sở vật chất, kinh phí hoạt động... Đặc biệt, việc sắp xếp đơn vị hành chính và thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, đã đặt ra yêu cầu kiện toàn tổ chức, điều chỉnh đầu mối phối hợp, quản lý hội viên và duy trì sinh hoạt trong điều kiện có nhiều thay đổi. Chưa dừng lại ở đó, việc tập hợp được con người, tạo được niềm tin và duy trì sự gắn bó tự nguyện, cũng là vấn đề khó mà tổ chức Hội phải đối diện. Thế nhưng, chính trong hoàn cảnh ấy, tinh thần trách nhiệm và sự tận tụy của những người đặt nền móng xây dựng Hội càng đáng trân trọng. Để rồi, vượt qua nhiều khó khăn chủ quan lẫn khách quan, Hội đã từng bước ổn định tổ chức và duy trì hoạt động.

Những dấu ấn tạo niềm tin

Từ một tổ chức mới thành lập, Hội Cựu Công an nhân dân tỉnh Thanh Hóa đã từng bước hình thành mạng lưới hoạt động rộng khắp. Theo báo cáo chính trị trình bày tại Đại hội đại biểu Hội Cựu Công an nhân dân tỉnh lần thứ II, nhiệm kỳ 2026-2031, đến cuối nhiệm kỳ đầu tiên, 135/166 xã, phường đã thành lập tổ chức Hội, đạt khoảng 81,3%; toàn tỉnh có trên 3.000 hội viên tham gia sinh hoạt. Cùng với đó, Hội đã ký kết chương trình phối hợp hoạt động giai đoạn 2024–2029 với Công an tỉnh, tạo cơ sở để các cấp Hội tham gia những nhiệm vụ phù hợp trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự, tuyên truyền pháp luật và xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Đoàn Chủ tịch Đại hội.

Đặc biệt, Hội đã xây dựng nhiều mô hình hay như “Cựu Công an nhân dân tham gia xây dựng xã, phường, khu dân cư không ma túy”; “Quản lý, giáo dục thanh thiếu niên hư”; “Cựu Công an nhân dân tham gia bảo đảm an ninh, trật tự ở cơ sở”... Đồng thời, các cấp Hội đã vận động, hỗ trợ xây dựng 5 căn nhà tình nghĩa với tổng số tiền trên 500 triệu đồng, góp phần giúp những gia đình có hoàn cảnh khó khăn ổn định cuộc sống; đồng thời vận động trên 1 tỷ đồng hỗ trợ đồng bào bị ảnh hưởng bởi bão lũ....

Từ những việc làm ý nghĩa thiết thực ấy, Hội từng bước khẳng định vai trò không chỉ là tổ chức tập hợp cựu cán bộ Công an, mà còn là một lực lượng xã hội tự nguyện, có khả năng đóng góp thiết thực cho cộng đồng.

Vài điều suy ngẫm và kỳ vọng

Nhìn lại nhiệm kỳ đầu tiên, có thể thấy Hội Cựu Công an nhân dân tỉnh Thanh Hóa đã vượt qua giai đoạn khó khăn nhất của một tổ chức mới thành lập: xây dựng nền móng, hình thành mạng lưới tổ chức, xác lập phương thức hoạt động và tạo dựng được những kết quả cụ thể. Những thành quả ấy gắn liền với sự quan tâm của Hội Cựu Công an nhân dân Việt Nam, Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; sự phối hợp của Công an tỉnh, các cấp ủy, chính quyền địa phương và đặc biệt là tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ Hội các cấp.

Tuy nhiên, sẽ chưa đầy đủ nếu nhìn lại chặng đường ấy chỉ bằng những kết quả tích cực. Ngược lại, tôi cho rằng cần thẳng thắn, trách nhiệm nhìn vào những hạn chế tồn tại để có giải pháp khắc phục, góp phần vào sự trưởng thành của tổ chức Hội. Bởi một tổ chức muốn phát triển bền vững phải biết đánh giá đúng thực chất hoạt động, không chỉ bằng số lượng hội viên hay số tổ chức được thành lập, mà còn bằng chất lượng sinh hoạt, sự gắn bó của hội viên và những đóng góp cụ thể cho cộng đồng.

Đại biểu dự Đại hội.

Đại hội lần thứ II, nhiệm kỳ 2026-2031 đặt mục tiêu phấn đấu 100% xã, phường đủ điều kiện thành lập tổ chức Hội, kết nạp thêm khoảng 3.000 hội viên; đồng thời nâng cao chất lượng hoạt động và phát huy vai trò của hội viên trong đời sống xã hội. Đây vừa là mục tiêu để phấn đấu, vừa là nhiệm vụ để mỗi cá nhân cùng cộng đồng trách nhiệm để góp phần xây dựng tổ chức Hội, vừa đóng góp thiết thực vào sự phát triển của quê hương Thanh Hóa.

Với quan điểm cá nhân, tôi cho rằng việc tiếp tục củng cố tổ chức theo hướng thực chất, phù hợp với mô hình chính quyền địa phương hai cấp, phải là nhiệm vụ trọng tâm của nhiệm kỳ. Đồng thời, chú trọng lựa chọn cán bộ Hội có uy tín, tâm huyết và đặc biệt là mỗi hội viên đứng trong tổ chức phải cảm nhận được sự gắn bó, phải được tham gia đóng góp công sức, trí tuệ bằng những việc làm thiết thực, phù hợp và hiệu quả.

Từ những ngày đầu khó khăn, đến nay Hội Cựu Công an nhân dân tỉnh Thanh Hóa đang dần trở thành mái nhà chung đầy ắp nghĩa tình, kinh nghiệm và tâm huyết của những người đồng chí, đồng đội. Dẫu biết chặng đường phía trước còn dài, nhưng những dấu ấn đầu tiên đã và đang đặt nền móng để Hội phát triển vững chắc, xứng với niềm tin và sự kỳ vọng của các thế hệ cán bộ Công an trên quê hương Thanh Hóa.

Trung tướng, PGS, TS. Đồng Đại Lộc