Hoàn thiện thể chế tài chính, khơi thông nguồn lực phát triển kinh tế

Chiều 14/9, Bộ Tài chính tổ chức hội thảo về kết quả tổng rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật lĩnh vực tài chính. Thứ trưởng Bộ Tài chính Lê Tấn Cận chủ trì hội thảo. Hội thảo được tổ chức theo hình thức trực tuyến từ Bộ Tài chính kết nối đến các tỉnh, thành trong cả nước.

Các đại biểu dự hội thảo tại điểm cầu tỉnh Thanh Hóa.

Theo báo cáo, đến ngày 14/9/2026, Bộ Tài chính đã tổng hợp 1.415 văn bản quy phạm pháp luật thuộc phạm vi trách nhiệm tổng rà soát của Bộ, trong đó có 35 luật còn hiệu lực. Qua rà soát, cơ quan chuyên môn đã xác định có 519 văn bản cần đề xuất sửa đổi, bổ sung, thay thế, tạm ngưng hiệu lực, bãi bỏ toàn bộ hoặc một phần cũng như đề xuất ban hành mới.

Ngoài ra, Bộ Tài chính cũng đã thực hiện rà soát, đề xuất xử lý đối với các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến chủ trương phát triển kinh tế nhà nước và phát triển kinh tế tư nhân.

Trên cơ sở tiếp thu, chỉnh lý và hoàn thiện theo ý kiến thẩm định, Bộ Tài chính đã chủ động đưa ngay các kết quả rà soát làm làm dữ liệu đầu vào để trình Quốc hội thông qua các dự án luật, nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, đồng thời trình Chính phủ ban hành các nghị định tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh trong thực tiễn.

Các đại biểu dự hội thảo tại điểm cầu tỉnh Thanh Hóa.

Phát biểu tại hội thảo, Thứ trưởng Bộ Tài chính Lê Tấn Cận đánh giá cao sự nỗ lực, chủ động của các đơn vị thuộc Bộ và sự phối hợp tích cực của các địa phương trong thời gian qua.

Nhấn mạnh việc hoàn thiện thể chế tài chính là nhiệm vụ trọng tâm để khơi thông nguồn lực cho phát triển kinh tế, Thứ trưởng Bộ Tài chính yêu cầu các cơ quan chuyên môn tiếp tục phối hợp chặt chẽ, tập trung rà soát kỹ lưỡng từng quy định nhằm phát hiện và tháo gỡ các vướng mắc, chồng chéo, bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ và tính khả thi cao nhất của hệ thống pháp luật tài chính.

Đồng thời, các đơn vị cần đặc biệt chú trọng đề xuất phương án sửa đổi các văn bản liên quan đến kinh tế nhà nước và kinh tế tư nhân, tạo hành lang pháp lý bình đẳng, minh bạch và thông thoáng, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Thanh Thảo